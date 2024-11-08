Beyti Arda İçin TBMM'de Anma Töreni Düzenlendi

Beyti Arda'nın Anma Töreni

14. Dönem Kırklareli Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu Üyesi olan Beyti Arda'nın vefatının ardından TBMM'de anma töreni gerçekleştirildi. Tören, Meclis Şeref Kapısı önünde düzenlendi.

Törende Bulunanlar

Törene, Arda'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile diğer milletvekilleri ve siyasetçiler katıldılar.

Saygı Duruşu ve Dua

Törenin başlangıcında, Beyti Arda'nın özgeçmişi okunarak ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Törene katılan tüm konuklar, Arda'nın ailesi ve yakınlarına taziyelerini sunarak duygularını paylaştılar.

Cenaze Töreni Detayları

Arda'nın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından yarın Kırklareli Şehir Mezarlığı'nda defnedilecektir.

Hayatını kaybeden 14. Dönem Kırklareli Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beyti Arda için Meclis'te tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden 14. Dönem Kırklareli Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beyti Arda için Meclis'te tören düzenlendi.