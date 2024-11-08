DOLAR
34,35 -0,37%
EURO
37,08 0,07%
ALTIN
2.970,67 0,13%
BITCOIN
2.617.303,34 0,35%

Beyti Arda İçin TBMM'de Anma Töreni Düzenlendi

Eski Kırklareli Milletvekili Beyti Arda için Meclis'te düzenlenen anma törenine siyasiler ve yakınları katıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:06
Beyti Arda İçin TBMM'de Anma Töreni Düzenlendi

Beyti Arda'nın Anma Töreni

14. Dönem Kırklareli Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu Üyesi olan Beyti Arda'nın vefatının ardından TBMM'de anma töreni gerçekleştirildi. Tören, Meclis Şeref Kapısı önünde düzenlendi.

Törende Bulunanlar

Törene, Arda'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile diğer milletvekilleri ve siyasetçiler katıldılar.

Saygı Duruşu ve Dua

Törenin başlangıcında, Beyti Arda'nın özgeçmişi okunarak ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Törene katılan tüm konuklar, Arda'nın ailesi ve yakınlarına taziyelerini sunarak duygularını paylaştılar.

Cenaze Töreni Detayları

Arda'nın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından yarın Kırklareli Şehir Mezarlığı'nda defnedilecektir.

Hayatını kaybeden 14. Dönem Kırklareli Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beyti Arda için...

Hayatını kaybeden 14. Dönem Kırklareli Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beyti Arda için Meclis'te tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden 14. Dönem Kırklareli Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beyti Arda için...

Hayatını kaybeden 14. Dönem Kırklareli Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu Üyesi Beyti Arda için Meclis'te tören düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Gazisi Musa Sarı'nın Cenaze Törenine Katıldı
2
Domaniç Dağları'nda Sonbahar Güzelliği
3
Burdur'da Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
4
Çankırı'da Üç Araç Kazasında 14 Yaralı
5
Beyoğlu Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Esenyurt Tartışması
6
Yükseköğretimde Akreditasyon ve Uluslararası Hedefler
7
Afyonkarahisar'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi