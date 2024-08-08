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Beytüllahim'de Filistin Topraklarına Saldırı Protestosu Sert Müdahaleye Uğradı

İsrail güçleri, Beytüllahim'de Filistin toprakları için düzenlenen protestoya sert müdahalede bulundu.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:21
Beytüllahim'de Filistin Topraklarına Saldırı Protestosu Sert Müdahaleye Uğradı

Beytüllahim'de Protesto ve Sert Müdahale

İsrail güvenlik güçleri, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'de Filistin topraklarının ele geçirilmesini protesto eden eylemcilere güç kullanarak müdahale etti.

Protesto Detayları

Beyt Cala beldesinin Mahrur bölgesinde gerçekleştirilen eylemde, göstericiler İsrail tarafından gerçekleştirilen toprak gaspını kınadı. Pankartlarla sokakları dolduran aktivistler, İsrail ordusunu gaspçılara koruma sağlamakla suçladı.

Aktivistlerden Açıklama

Filistinli aktivist Cemil Kassas, "İsrail askerleri ve sınır muhafızları müdahale etti, ses ve gaz bombası kullandılar. Göstericilere fiziksel şiddet uygulandı; onları darp edip sürüklediler," diye ifade etti.

Toprak Gaspı İddiası ve Hukuki Durum

Bölgedeki Filistinli Kumsıyye ailesi, 5 dönümlük arazinin kendilerine ait olduğunu kanıtlayan belgeler sunarak, İsraillilerin toprak gaspı iddiasına karşı çıkmaktadır. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu hukuksuzluklar geçersiz sayılmaktadır.

Artan Gerilim

7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırılarından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskılar, gözaltılar ve saldırılarda önemli bir artış gözlemleniyor.

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