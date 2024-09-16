Beytüllahim'de Filistinli Yaralandı, İki Kişi Gözaltında

Beytüllahim'de Yaşanan Olaylar

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Beytüllahim kentinde bir Filistinliyi yaraladı ve iki kişiyi gözaltına aldı. Olay, Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na düzenlenen bir baskın sırasında meydana geldi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail askerleri mülteci kampında baskın düzenlediklerinde, bu duruma itiraz eden Filistinlilerle aralarında arbede yaşandı. Tanıklar, askerlerin taş atan Filistinlilere ateş açtığını ve bu saldırı sonucunda bir kişinin yaralandığını belirtti.

Filistin Kızılayı’ndan Açıklama

Filistin Kızılayı da olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, yaralanan Filistinlinin gerçek mermi ile vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ayrıca, olay sırasında iki Filistinlinin de gözaltına alındığını duyurdu.