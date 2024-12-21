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Beytullahim'de Gazze Saldırıları Nedeniyle Noel Kutlamaları İptal Edildi

Beytullahim'de, Gazze saldırıları nedeniyle Noel kutlamaları yalnızca dini ritüellerle sınırlı tutulacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 21:07
Beytullahim'de Gazze Saldırıları Nedeniyle Noel Kutlamaları İptal Edildi

Beytullahim'de Noel Kutlamaları İptal Edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde, Gazze saldırıları nedeniyle bu yıl Noel kutlamaları iptal edildi. Hıristiyanların dini olarak kutsal kabul ettiği bu şehirde, kutlamalar sadece dini ritüellerle sınırlı tutulacak.

Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Beytullahim Belediye Başkanı Anton Selman, düzenlediği basın toplantısında, "Belediye, İsrail'in Gazze'ye ve tüm Filistin'e karşı zulmünü reddettiğimizi teyit etmek amacıyla bu yıl Noel kutlamalarını dualar ve dini ritüellerle sınırlamaya karar vermiştir" dedi.

Selman, İsrail’in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları sert bir dille kınadı ve bu duruma sessiz kalan uluslararası toplumu eleştirdi. Ayrıca, "İsrail'in uyguladığı ihlallere bir sınır getirmek için derhal ciddi bir şekilde müdahale edilmesi" çağrısında bulundu.

Ekonomik Zorluklar ve Turizm Etkisi

Selman, 7 Ekim 2023'ten bu yana kente uygulanan kısıtlamaların, Beytullahim'i Filistin ortamından soyutladığını belirtti. Gazze'ye saldırıların başladığı tarihten itibaren turistik hareketlerin durduğunu ifade eden Selman, Hıristiyan hacılara kapılarını kapatan İsrail'in, kentin gelir kaynaklarını tehdit ettiğini vurguladı.

İsrail'in getirdiği kısıtlamaların ekonomiyi olumsuz etkilediğini ve vatandaşların yükünü artırdığını söyleyen Selman, bölgedeki ekonomik krizin derinleştiğine dikkat çekti.

Hıristiyanlığın Kutsal Mekânları

İşgal altındaki Batı Şeria ve özellikle Beytullahim, Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş Kilisesi gibi birçok Hıristiyanlık açısından kutsal olan mekâna ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle, Beytullahim dini merkez olarak büyük bir önem taşımaktadır.

Filistin'deki Kiliseler Yüksek Başkanlığı Konseyi, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Noel Bayramı kutlamalarının bu yıl da yalnızca dini içerik ile sınırlı tutulacağını duyurmuştu.

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