DOLAR
35,25 0,02%
EURO
36,78 -0,33%
ALTIN
2.968 -0,42%
BITCOIN
3.326.896,14 -1%

Beytüllahim Papazı Isaac: İsrail, Müslüman ve Hristiyan Varlığını Hedef Alıyor

Beytüllahim Papazı Munther Isaac, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan varlığını hedef aldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:25
Beytüllahim Papazı Isaac: İsrail, Müslüman ve Hristiyan Varlığını Hedef Alıyor

Beytüllahim Papazı Isaac: İsrail, Müslüman ve Hristiyan Varlığını Hedef Alıyor

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kentinin Evanjelist Luther Kilisesi Papazı Munther Isaac, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlileri tüm oluşumlarıyla ortadan kaldırmayı hedeflediğini açıkladı. Papaz Isaac, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Gazze'deki olayların neden olduğu öfke ve hüznün Beytüllahim'de hâkim olduğunu ifade etti.

Gazze'deki Soykırıma Tepki

Beytüllahim, her yıl Noel kutlamalarına ev sahipliği yapan bir şehirken, bu yıl kutlamaların iptal edildiği açıklandı. Beytüllahim Belediyesi, kutlamaların yalnızca dini ritüellerle sınırlı tutulacağını belirterek, Doğuş Kilisesi önündeki Noel ağacının bu yıl da aydınlatılmayacağını duyurdu. Papaz Isaac, “Gazze'de 14 ayı aşkın süredir soykırım sürerken, normal bir şekilde kutlama yapmamız mümkün değil.” dedi.

Hristiyanlar ve Müslümanlar Tehdit Altında

Papaz Isaac, “İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hem Müslüman hem de Hristiyan varlığını hedef alıyor.” diye konuştu. Hristiyanların, Filistin halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Isaac, Gazze'deki Hristiyanların yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, “Hristiyanlar hedef alınmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Beytüllahim'de Ekonomik Durgunluk

Isaac, yaşanan çatışmalar nedeniyle Beytüllahim'in hayalet bir kente dönüştüğünü ve şehrin ekonomik olarak büyük bir durgunluk yaşadığını belirtti. Kudüs'ün Filistinli Müslüman ve Hristiyanlardan boşaltılması tehlikesini de gündeme getirerek, kontrollü izolasyon politikalarına dikkat çekti.

Gazze'deki Durum

Papaz Isaac, Gazze'deki Hristiyanların çoğunun “Ortodoks” ve “Katolik” kiliselerinde yaşadığını ve abluka altında büyük zorluklarla hayat mücadelesi verdiklerini aktardı. Gazze'de halihazırda bulunan Hristiyan sayısının 600 civarında olduğunu belirten Isaac, “Gazze'deki soykırım nedeniyle Hristiyan varlığının sona erebileceği konusunda endişeliyiz.” dedi.

Yeni Yıl Mesajı ve Umut

Papaz Isaac, yılbaşı mesajı olarak “aynı halkın fertleri arasında ortak dayanışma ve direniş” temennisinde bulundu. Ayrıca, dünya ülkelerinin bu süreçte sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi.

Beytüllahim'de bu yıl, Noel Bayramı kutlamalarının yalnızca dini ritüellerle sınırlı tutulacağı belirtilmiş, bu kararın gerekçesi olarak da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gösterilmiştir.

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kentinin Evanjelist Luther Kilisesi Papazı Munther...

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kentinin Evanjelist Luther Kilisesi Papazı Munther Isaac, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlileri tüm oluşumlarıyla ortadan kaldırmayı hedeflediğini söyledi. Beytüllahim Papazı Isaac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırım nedeniyle Beytüllahim'de iki yıldır "öfke ve hüznün" hakim olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 Eğitim Gündeminde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Öğretmenlik Kanunu Öne Çıkıyor
2
Beytüllahim Papazı Isaac: İsrail, Müslüman ve Hristiyan Varlığını Hedef Alıyor
3
Bakan Yerlikaya: Suriyelilerin Kayıtları İçin Konsolosluklarda Göç İdaresi Bürosu Kurulacak
4
Sahte Yüzbaşı Dolandırıcılığı: Şehit Teğmenin Fotoğraflarıyla Tuzağa Düşürdü
5
Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığına 5 Gözaltı
6
Doğu Akdeniz İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak