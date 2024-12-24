Beytüllahim Papazı Isaac: İsrail, Müslüman ve Hristiyan Varlığını Hedef Alıyor

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kentinin Evanjelist Luther Kilisesi Papazı Munther Isaac, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlileri tüm oluşumlarıyla ortadan kaldırmayı hedeflediğini açıkladı. Papaz Isaac, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Gazze'deki olayların neden olduğu öfke ve hüznün Beytüllahim'de hâkim olduğunu ifade etti.

Gazze'deki Soykırıma Tepki

Beytüllahim, her yıl Noel kutlamalarına ev sahipliği yapan bir şehirken, bu yıl kutlamaların iptal edildiği açıklandı. Beytüllahim Belediyesi, kutlamaların yalnızca dini ritüellerle sınırlı tutulacağını belirterek, Doğuş Kilisesi önündeki Noel ağacının bu yıl da aydınlatılmayacağını duyurdu. Papaz Isaac, “Gazze'de 14 ayı aşkın süredir soykırım sürerken, normal bir şekilde kutlama yapmamız mümkün değil.” dedi.

Hristiyanlar ve Müslümanlar Tehdit Altında

Papaz Isaac, “İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hem Müslüman hem de Hristiyan varlığını hedef alıyor.” diye konuştu. Hristiyanların, Filistin halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Isaac, Gazze'deki Hristiyanların yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, “Hristiyanlar hedef alınmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Beytüllahim'de Ekonomik Durgunluk

Isaac, yaşanan çatışmalar nedeniyle Beytüllahim'in hayalet bir kente dönüştüğünü ve şehrin ekonomik olarak büyük bir durgunluk yaşadığını belirtti. Kudüs'ün Filistinli Müslüman ve Hristiyanlardan boşaltılması tehlikesini de gündeme getirerek, kontrollü izolasyon politikalarına dikkat çekti.

Gazze'deki Durum

Papaz Isaac, Gazze'deki Hristiyanların çoğunun “Ortodoks” ve “Katolik” kiliselerinde yaşadığını ve abluka altında büyük zorluklarla hayat mücadelesi verdiklerini aktardı. Gazze'de halihazırda bulunan Hristiyan sayısının 600 civarında olduğunu belirten Isaac, “Gazze'deki soykırım nedeniyle Hristiyan varlığının sona erebileceği konusunda endişeliyiz.” dedi.

Yeni Yıl Mesajı ve Umut

Papaz Isaac, yılbaşı mesajı olarak “aynı halkın fertleri arasında ortak dayanışma ve direniş” temennisinde bulundu. Ayrıca, dünya ülkelerinin bu süreçte sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi.

Beytüllahim'de bu yıl, Noel Bayramı kutlamalarının yalnızca dini ritüellerle sınırlı tutulacağı belirtilmiş, bu kararın gerekçesi olarak da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gösterilmiştir.

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kentinin Evanjelist Luther Kilisesi Papazı Munther Isaac, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlileri tüm oluşumlarıyla ortadan kaldırmayı hedeflediğini söyledi. Beytüllahim Papazı Isaac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırım nedeniyle Beytüllahim'de iki yıldır "öfke ve hüznün" hakim olduğunu ifade etti.