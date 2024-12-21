Beytüllahim Papazı Isaac'tan Gazze İçin Acil Çağrı

Beytüllahim Papazı Isaac, Gazze'nin Durumuna Dikkat Çekti

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kentinde bulunan Evanjelist Luther Kilisesinin Papazı Munther Isaac, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda bölgenin her daim gündemde tutulması gerektiğini vurguladı. Papaz Isaac, sosyal medya aracılığıyla Noel seremonisinde yaptığı vaazın videosunu, "İmparatorlukların son kullanma tarihi vardır" ifadeleriyle paylaştı.

Aralıksız Bombardıman ve Kıtlık

Vaazında, Gazze'deki durumu ele alan Isaac, "On binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı, tamamen yerinden edildiği Gazze'de 440 gündür aralıksız bombardıman ve kıtlık yaşanıyor." dedi. Ayrıca, Ekim 2023 itibarıyla devam eden soykırımı hatırlatırken, "İsrail’in saldırıları sonrası bu yıl ikinci Noel bayramı geldi, fakat soykırım hala sürüyor" şeklinde konuştu.

Gazze İçin Mücadele ve Savaş Suçları

Isaac, dünya genelinde soykırıma karşı sessiz kalanları ve Filistinlilere yardım etmeyenleri kınayarak, "Zulüm ve sistematik katliamlar bitene dek Gazze'yi konuşmaya devam etmeliyiz. Kayıtsız kalmak, insanlığa ihanettir ve savaş suçlarının faillerinin yargılanmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı. Savaş suçlularının hesap vermemesi durumunda daha fazla suç işleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Politik Eleştiriler ve Gazze'nin Durumu

Papa Isaac, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasını hatırlatarak, "İşledikleri suçlardan dolayı ceza almak yerine Kongre'de alkışlanacaklar" şeklinde eleştirilerde bulundu. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ı, Gazze'deki durumu görmezden gelmekle itham etti. Trump'ın, Gazze'deki Filistinli tutuklular hakkında bir açıklama yapmadan, orada tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını istemesini eleştirerek, "Gazze'deki durum şu anda da cehennem değil mi?" diye sordu.

İsrail'in Saldırılarının Yarattığı Yıkım

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 45 bin 206 Filistinli yaşamını yitirdi, bunların 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın; 107 bin 512 kişi ise yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü bulunurken, sivil altyapı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak tahrip ediliyor.