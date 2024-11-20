DOLAR
34,45 0,05%
EURO
36,41 0,46%
ALTIN
2.922,87 -0,16%
BITCOIN
3.255.169,51 -2,15%

Beyza Nur Kaya Cinayetinde Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Ankara'da Beyza Nur Kaya'yı öldüren Ege Rüştü Akoğlu için ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:42
Beyza Nur Kaya Cinayetinde Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Başkent Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Beyza Nur Kaya'yı tabancayla öldürmekle suçlanan Ege Rüştü Akoğlu hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın duruşması, 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmaya, sanık Akoğlu'nun yanı sıra taraf avukatları, Beyza Nur Kaya'nın annesi Nesrin Kaya ve kardeşi Betül Sena Kaya katıldı. Maktul Kaya'nın fotoğrafıyla aile yakınlarının müşteki tarafında oturduğu gözlemlendi.

Mahkeme başkanı, duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırladığını açıkladı. Savcı, elde edilen bulgulara dayanarak, sanık Ege Rüştü Akoğlu'nun 19 Ekim 2023'te Kaya ile buluştuğu esnada, çıkan bir tartışmanın ardından silahla ateş ederek öldürdüğünü belirtti. Savcı, sanığın 'kadına karşı kasten öldürme' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ege Rüştü Akoğlu, olayın bir kaza olduğunu ve durumdan dolayı büyük pişmanlık duyduğunu ifade etti. Sanık avukatları ise esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Aralık'a erteledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Çocukları Unutmadı
2
Düzce'de Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejileri Sempozyumu Düzenlendi
3
İBB Meclisi'nde Su Fiyatlarına Yüzde 17,5 Zam Kararı
4
TİKA, Güney Afrika'daki Görme Engelli Öğrencilere Bilgisayar Desteği Sağladı
5
Malta Bakanı Roderick Galdes, Nurdağı'nda Depremzedeleri Ziyaret Etti
6
SOLOTÜRK, Gelibolu'da 26 Kasım Gösteri Uçuşu Gerçekleştiriyor
7
Belgrad'da Eski Sava Köprüsü İçin Protesto Gösterisi

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı