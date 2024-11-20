Beyza Nur Kaya Cinayetinde Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Başkent Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Beyza Nur Kaya'yı tabancayla öldürmekle suçlanan Ege Rüştü Akoğlu hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın duruşması, 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmaya, sanık Akoğlu'nun yanı sıra taraf avukatları, Beyza Nur Kaya'nın annesi Nesrin Kaya ve kardeşi Betül Sena Kaya katıldı. Maktul Kaya'nın fotoğrafıyla aile yakınlarının müşteki tarafında oturduğu gözlemlendi.

Mahkeme başkanı, duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırladığını açıkladı. Savcı, elde edilen bulgulara dayanarak, sanık Ege Rüştü Akoğlu'nun 19 Ekim 2023'te Kaya ile buluştuğu esnada, çıkan bir tartışmanın ardından silahla ateş ederek öldürdüğünü belirtti. Savcı, sanığın 'kadına karşı kasten öldürme' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ege Rüştü Akoğlu, olayın bir kaza olduğunu ve durumdan dolayı büyük pişmanlık duyduğunu ifade etti. Sanık avukatları ise esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Aralık'a erteledi.

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