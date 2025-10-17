Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Başladı — Filistin'de 800 Yıl Dersi

Yayın Tarihi: 17.10.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 14:04
Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni Yapıldı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi yeni akademik yılı, Rektörlük binasında düzenlenen törenle resmen başladı. Törene ilişkin konuşmayı yapan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Akçakaya, üniversitenin iki asırlık köklü geçmişiyle öğrenci yetiştirmede öncü olduğunu ve yeni dönemde bu başarıyı sürdüreceklerini belirtti.

Prof. Dr. Adem Akçakaya, Gazze'de son iki yıldır yaşananlara değinerek, Gazze'de çocuk, kadın ve yaşlı ayrımı gözetilmeksizin masum insanların katledildiğini vurguladı. Akçakaya, Bu insanlık dışı vahşetin sona ermesinin hepimizi bir nebze rahatlattığını söyledi ve Türkiye'nin diplomasideki rolüne dikkat çekti. Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun diplomatik gayretleriyle, Türkiye, Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin garantörlüğünde ateşkes görüşmelerinin yürütüldüğünü aktardı.

Akçakaya ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Filistin halkının onurlu mücadelesini büyük bir kararlılıkla desteklediğini ifade etti. Bu yılın üniversitelerde akademik yılın ilk dersinin Filistin Tarihi konusu olduğuna dikkat çeken Rektör, durdurulan eğitime ve silinmek istenen tarihe inat açılışın ilk dersini Filistin'e ayırdıklarını söyledi. Dileklerinin bu büyük insanlık dramının bir an önce sona ermesi ve kalıcı bir barış olması olduğunu belirtti.

Filistin'de 800 Yıl: Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun Açılış Dersi

Açılış töreninin ardından açılış dersini Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu verdi. Dersin başlığı Filistin'de 800 Yıl idi ve Afyoncu tarihsel, arkeolojik ve demografik veriler üzerinden değerlendirmeler yaptı.

Afyoncu, gençlerin özellikle gıda alanında bazı ürünleri boykot ettiklerini ancak bilimsel indekslerin çoğunun İsrail bağlantılı olduğunu söyledi. Bir anısını paylaşarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1998'de dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'dan Siloam Yazıtı'nı istediğini anımsattı. Afyoncu bu kitabe ile ilişkili olarak arkeoloji müzesinde bulunan 'Silvan' kitabesinden de bahsetti ve bu tür kitabelerin Mezopotamya ve Çin'de de yüzlercesinin bulunduğunu kaydetti.

Afyoncu, birçok alanda bazı Yahudi tarihçilerin yönlendirmeler yaptığını ve Filistin bölgesinde asırlardır kendilerinin var olduğunu iddia ettiklerini belirtti. Filistin bölgesinin son 3 bin yılında İsrailoğulları, Babil, Pers, Roma, Bizans ve Araplar gibi pek çok aktörün bulunduğunu söyledi. 878'de Orta Doğu'ya yeni bir aktör olarak Türklerin geldiğini, Mısır'da bir Türk devleti kurduklarını ve Gazze ile Filistin bölgesini ele geçirdiklerini anlattı.

Afyoncu'ya göre, Filistin ve Kudüs'te toplam Türk hakimiyeti 850 yıl, Roma hakimiyeti 686 yıl ve Yahudi hakimiyeti 515 yıl sürmüştür. Bu veriler üzerinden Orta Doğu'da birçok kurum ve hadiseyi incelediğinizde Türklerin izinin çıkarıldığını vurguladı.

Afyoncu ayrıca Yahudilerin tarih boyunca maruz kaldığı büyük katliamlar ve sürgünlerin onlarda farklı bir psikoloji ve nefret duygusu oluşturduğunu, tarih içinde Yahudilere yardımı yapan toplulukların Müslümanlar olduğunu belirtti. Osmanlı çekilmeden önce Filistin'de 430 bin Müslüman, 55 bin Hristiyan ve 35 bin Yahudi yaşadığını kaydetti ve Yahudilerin o dönemde yüzde 10 dahi olmadıklarını dile getirdi.

Dersin devamında Afyoncu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 6 asır süren hükümranlığına ve bunun son dünya düzeni niteliğine vurgu yaptı. 1948'de İsrail'in kuruluşunu ilan etmesiyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ilanı 11 dakika sonra, Sovyetler Birliği'nin bir gün sonra gerçekleştirdiğini, Türkiye'nin ise İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke olduğunu hatırlattı. Afyoncu, Yahudilerin devlet ilanından önce bile şiddet eylemlerine başladıklarını, devlet kurulduktan sonra savaş çıktığını ve İsrail'in 1948 savaşını ABD ve İngiltere desteğiyle kazandığını belirtti.

Son olarak Afyoncu, Gazze'de yaşananların sadece güncel bir olgu olmadığını, Ekim 2023'ten itibaren büyük bir katliamın sürdüğünü ve açlığın bir silah olarak kullanıldığını ifade ederek dersini sonlandırdı.

