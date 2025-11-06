Bi Umut Galası İstanbul’da: Hülya Duyar ve Leon Kemstach Öncülüğünde Yeni Film

Bi Umut filminin galası İstanbul’da gerçekleşti

Usta oyunculardan oluşan kadrosu ve insanlık odaklı öyküsüyle dikkat çeken "Bi Umut" filminin gala gösterimi İstanbul’da yapıldı. Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği yapım, 7 Kasım Cuma günü tüm Türkiye’de vizyona girecek.

Gala, yapım ve kadro

Senaryosunu Mert Dikmen ve Mustafa Uslu’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Gökhan Arı’nın oturduğu filmin galası, Tera Yatırım Holding sponsorluğunda izleyiciyle buluştu. Oyuncu kadrosunda Hülya Duyar, Leon Kemstach, Arzum Onan, Fikret Kuşkan, Hayat Van Eck, Celal Öztürk, Gürberk Polat, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Necmi Yapıcı ve Levent Ülgen gibi isimler yer alıyor.

Konu, çekimler ve gösterim bilgileri

Film, hastanede tesadüfen karşılaştığı, kimliği belirsiz konuşamayan, yürüyemeyen, felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın fedakarlığını anlatıyor. Çekimler Antalya ve Moskova’da gerçekleştirildi. Film, Türkçe ve Rusça olmak üzere iki dilde çekildi; altyazı ve dublaj seçenekleriyle gösterime sunulacak. Süresi 1 saat 55 dakika olan yapım, kreatif yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği ve ortak yapımcılar Rumble ile NBU imzasını taşıyor.

Yapımcı ve oyuncu açıklamaları

Mustafa Uslu: "1970’lerin 80’lerin bir Türk filmini yapma arzusundaydık. Senaryoyu yazarken bu şekilde yola çıktık. Muhteşem bir film yaptık. Türk sineması eski günlerine geri dönecek. Tüm oyuncu kadromuz ve ekibimizin kalbi sinema için attı."

Fikret Kuşkan: "Oynadığım karakter benim için çok değerliydi. Böyle bir çalışmanın içerisinde olmaktan ve yaptığım görevden çok mutluyum. Tüm teknik ve yapımcı kadroya, emeği geçenlere müteşekkirlerimi sunuyorum. Herkes canla başla çalıştı. Türk sinemasında zorlu günler geçiriyoruz. Türk sinemasını yeniden canlandırabilmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sinema salonlarımızı yeniden doldurmak istiyoruz. Çünkü bizim toplumumuz, bizim milletimiz sinemaya hayran bir millet."

Arzum Onan: "Bu kadar uzun bir aradan sonra, bu kadar anlamlı ve kalbimize dokunan müthiş bir filmin içerisinde olduğum için çok mutluyum."

Hülya Duyar: "İzleyicinin özlediği bir film oldu. Böyle bir filmde olduğum için gerçekten çok gururluyum."

Gülsüm Kabadayı (filmde kimliği belirsiz felçli Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan karakter olarak): "Film çok güzel kaleme alındı. Ekibimiz çok iyiydi; yapımcımız, yönetmenimiz ve tüm oyuncular çok iyiydiler. Film, sevgiyi ve merhameti yaydı. Tüm dünyada iyilik kazanacak, çocuklarımız ölmeyecek. Çocuklarımız hep gülecek."

2025’in en çok beklenen yapımlarından biri olarak öne çıkan "Bi Umut", güçlü kadrosu ve sıcak hikayesiyle vizyonunu bekliyor.

USTA OYUNCULARLA DOLU GERÇEK BİR İYİLİK, MERHAMET VE İNSANLIK HİKAYESİ Bİ UMUT FİLMİNİN GALASI İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİ.