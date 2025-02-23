Bibas Ailesi: İsrail, Esirlerimizin Ölümüne Dair Hiçbir Bilgi Vermedi

Bibas ailesi, İsrail makamlarının, Shiri Bibas ve çocuklarının ölümü hakkında bilgi verilmediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 02:43
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 02:43
Bibas Ailesi: İsrail, Esirlerimizin Ölümüne Dair Hiçbir Bilgi Vermedi

Bibas Ailesi'nden Çarpıcı Açıklama

İsrailli Esir Aileleri Heyeti, Cuma akşamı Bibas ailesinin Shiri, Ariel ve Kfir Bibas'ın cenazelerini teslim almasının ardından, İsrail makamlarının bu kişilerin ölümüne ilişkin herhangi bir resmi bilgi sağlamadığını duyurdu.

Açıklamaların Arkasında Yatan Üzüntü

Heyet, Bibas ailesinin Shiri ve çocuklarının öldürülmesi hakkında resmi bir bilgi almadığını ve detaylara girmemek isteğini belirterek, cesetlerin parçalanması hakkında bilgi paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

İsrail Ordusu ve Hamas Arasındaki İfadeler

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, Bibas ailesinin Gazze'de esir tutulduğu sırada Hamas tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Öte yandan, Hamas, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, İsrail ordusunun sorumluluktan kaçmak için bu tür söylemlerde bulunduğunu ifade etti.

20 Şubat'ta yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde, Hamas, öldürülen dört İsrailli esirin cenazesini Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti ve bu cenazeler İsrail'e gönderildi.

Gazete Haberleri ve Sahada Dolaşan İddialar

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Shiri Bibas'ın, Gazze'deki çatışmaların başlarında iki çocuğu ile birlikte hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Ayrıca, bir Filistinli saha komutanı, Bibas'ın esir alındığında çocuğunun kendisine verildiğini, onların güvenli bir yerde tutulduğunu, ancak sonrasında İsrail ordusunun onları öldürdüğünü öne sürdü.

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Bibas Ailesi: İsrail, Esirlerimizin Ölümüne Dair Hiçbir Bilgi Vermedi

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