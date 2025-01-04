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Biden, 19 İsimle Tarihi Ödül Töreni Düzenledi

Biden, 19 kişiye Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı takarak önemli isimleri onurlandırdı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 23:06
Biden, 19 İsimle Tarihi Ödül Töreni Düzenledi

Başkan Biden, 19 Kişiye Özgürlük Madalyası Verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle 19 kişiye "Başkanlık Özgürlük Madalyası" takdim etti. Bu madalya, ülkede verilen en yüksek sivil nişan olma özelliğini taşıyor.

Törende konuşan Biden, "Hep birlikte ülkemiz üzerinde inanılmaz güzel bir iz bıraktınız," diyerek ödül alanlar için duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

Ödül Töreninin Öne Çıkan İsimleri

Biden'ın başkan olarak son kez katıldığı bu anlamlı tören, spor, sanat, müzik ve sinema gibi çeşitli alanlardan önemli isimleri bir araya getirdi. Ödül alanlar arasında:

  • Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton,
  • Amerikalı milyarder George Soros adına Alex Soros,
  • Sinema dünyasından Micheal J. Fox ve Denzel Washington,
  • Futbol efsanesi Lionel Messi,
  • Basketbol yıldızı Magic Johnson,
  • İrlandalı rock grubu U2'nin solisti Bono,
  • Gazze'de insani yardımlarıyla öne çıkan Dünya Merkez Mutfağı Direktörü Jose Andres.

Ödül alan diğer isimler ise şöyle sıralandı:

  • Anna Wintour,
  • Ashton Baldwin Carter adına eşi Stephanie Carter,
  • Tim Gill,
  • Jane Goodall,
  • Robert F. Kennedy adına kızı Kathleen Kennedy,
  • Ralph Lauren,
  • Bill Nye,
  • Fannie Lou Hamer adına Doris Hamer Richardson,
  • George W. Romney adına Mitt Romney,
  • David Rubenstein,
  • George Stevens, Jr.

Başkanlık Özgürlük Madalyası, ABD’de verilen en yüksek sivil onuru temsil ediyor ve bu yılki tören, birçok alanda iz bırakan bu önemli figürleri onurlandırması bakımından dikkat çekici oldu.

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