Biden, 37 Federal Mahkumun İdam Cezasını Müebbet Hapse Çeviriyor

Biden, İdam Cezalarını Müebbet Hapse Çeviriyor

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede ölüm cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezalarını müebbet hapse çevirdiğini duyurdu. Bu karar, Biden’ın idam cezasına karşı tutumunu bir kez daha vurguladı.

Açıklama ve Gerekçeler

Biden, Beyaz Saray'dan yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çeviriyorum." ifadelerini kullandı. Biden, idam cezasının yeniden uygulanmasına karşı olduğunu belirterek, "Yeni bir yönetimin benim durdurduğum idam cezalarını yeniden başlatmasına vicdanım izin vermez." yorumunu yaptı.

İdam Cezalarına Yönelik Moratoryum

Biden, 2021 yılında federal mahkumların idam cezalarına karşı bir moratoryum ilan etmişti. Bu adım, Biden öncesi dönemde idam cezasını destekleyen eski Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasında uyuşturucu ve insan kaçakçılarının idam cezası alması gerektiği yönündeki açıklamalarıyla tezat oluşturuyor.

Bu gelişmeler, Biden'ın hukuk sistemindeki reformlar ve ölüm cezası konusundaki duruşunu yeniden gündeme getirirken, toplumdaki tartışmaları da alevlendirebilir.