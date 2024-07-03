Biden'a göre düşük canlı yayın performansı "Jet-Lag" etkisi!

ABD Başkanı Joe Biden, Virginia'da düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde yaptığı konuşmada, kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde gerçekleştirdiği tartışmanın ardından yaşananları açıkladı.

Biden, Virginia'da düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde yaptığı konuşmada, 27 Haziran gecesi gerçekleşen tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tartışma öncesinde yoğun seyahatlerde bulunduğunu ve bunun "mantıklı olmadığını" belirten Biden, "Bu bir bahane değil, sadece bir açıklama." ifadelerini kullandı.

Biden, münazara sırasında gösterdiği düşük performansı son zamanlardaki yoğun seyahatlerine ve bunların getirdiği jet-lag etkisine bağlayarak, "Danışmanlarımın sözlerini dikkate alamadım. Sahneye çıktığımda neredeyse uykuya daldım." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray: Sağlık Durumu Endişe Verici

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada Başkan Biden'ın tartışma günü hafif bir soğuk algınlığı geçirdiğini ve bu nedenle sesinin düşük olduğunu açıkladı.

Jean-Pierre, "Endişeleri anlıyoruz. Başkan, tartışmada rahat bir gece geçiremedi." dedi.