Biden, Af İlanı Konusunda Kararsızlığını Açıkladı

Biden, Görev Süresi İçinde Af İlanı Üzerine Düşünüyor

ABD Başkanı Joe Biden, görev süresi sona ermeden af ilan edip etmeyeceği konusunda henüz bir karar vermediğini dile getirdi. Biden, USA Today ile yaptığı söyleşide af fikrine açık olduğunu vurguladı, ancak karara ulaşamadığını belirtti.

Biden, bu kararın etkilenebileceği faktörler arasında eski Başkan Donald Trump'ın belirli görevlere kimleri atayacağı konusunu da değerlendirdi. Biden, oğlu Hunter Biden için affetme kararını ise onun tüm vergilerini ödemesi ve ateşli silah satın alırken yalan beyanla yargılanmamasıyla gerekçelendirdi.

Trump ile Açık İlişkisi

Biden, Trump'a karşı oldukça açık sözlü olduğunu ifade ederek, kasım ayındaki zaferinin ardından Oval Ofis'teki görüşmelerinde Trump'a hesaplaşmaya gerek olmadığını iletti.

New Orleans ve Las Vegas'taki yılbaşı saldırıları sonrasında Trump’ın Amerikalıları açıkça yanlış yönlendirdiğine dair endişelerini paylaşan Biden, "Yine de Trump geliyor. Yakında tekrar başkan olacak." şeklinde konuştu. Göçmenlerle ilgili söylemlerinin toplumda duyulan endişeleri artırdığını belirtti.

Yeniden Seçilme Konusunda Düşünceler

Biden, bazı anketlere dayanarak yeniden seçilebileceğine inandığını, ancak dört yıl daha görev yapma konusunda kendine güvenmediğini ifade etti. "Trump yeniden aday olduğunda, onu yenmek için en iyi şansın bende olduğunu düşündüm." dedi.

Aynı zamanda, 85 veya 86 yaşında başkan olma arzusunu sorguladığını ve bayrağı devretmeye dair düşüncelerini de dile getirdi. “Şimdilik iyi gidiyor. Ama 86 yaşıma geldiğimde ne olacağını kim bilebilir?” şeklinde ekledi.