Biden Almanya ve Angola Ziyaretlerini Gerçekleştiriyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ziyaret Programı

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce ertelenen Almanya ziyaretini Cuma günü yapacak. Ekim ayındaki programında eksiklikler olduğu için gezileri ertelediği bildirilen Biden'ın Angola ziyareti ise Aralık ayında gerçekleşecek.

Beyaz Saray Açıklama Yaptı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlenen basın brifinginde Biden'ın ziyaretleri hakkında son bilgileri paylaştı. Jean-Pierre, Almanya ziyaretinin ana konusunun Ukrayna olacağını ifade etti. Ayrıca, Biden, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile bir araya gelecek.

Görüşmelerin Gündemi

Bu önemli görüşmelerde, ABD-Almanya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna'ya verilen destek konuları da kapsamlı şekilde ele alınacak. Jean-Pierre, aralık ayının ilk haftasında Biden'ın Angola'ya yapacağı ziyaretin ABD ile Afrika arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Erteleme Nedenleri

Joe Biden, Helene ve Milton kasırgalarının etkilediği eyaletlerdeki durumları takip etmek ve destek sağlamak için Almanya ve Angola ziyaretlerini ertelemek zorunda kalmıştı.