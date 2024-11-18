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Biden, Amazon Ormanlarında Küresel Isınmaya Dikkat Çekti

ABD Başkanı Biden, Amazon ormanlarını ziyaret ederek iklim değişikliği ve çevre koruma konusunda global duyarlılığın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 05:16
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 05:16
Biden, Amazon Ormanlarında Küresel Isınmaya Dikkat Çekti

Biden, Amazon Ormanlarını Ziyaret Etti

Amazon ormanlarını ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, küresel ısınma konusuna dikkat çekerek, tüm ülkelerin iklim ve çevre konularında daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Tarihi Ziyaret

Görevdeyken Amazon ormanlarını ziyaret eden ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçen Biden, G20 Zirvesi için gittiği Brezilya'da Amazon ormanlarını keşfetti.

Biden, Peru'dan Brezilya'nın Manaus kentine ulaştı ve burada yerli topluluklarla bir araya geldi. Amazon ve Rio Negro nehirlerinin bazı bölümlerini başkanlık helikopteriyle gezdi.

İklim Değişikliği Vurgusu

Biden, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda iklim değişikliği ile mücadelede ülkelerin daha hassas olmalarını istedi. ABD'nin Amazon ormanlarının korunmasına yönelik oluşturulan fona katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

O, karbondioksit salınımının azaltılmasının yanı sıra Amazon ormanlarının korunmasının da kritik bir görev olduğunu vurguladı ve bu süreçte Brezilya yönetimi ile iş birliği yapacaklarının altını çizdi.

Biden, Manaus'tan G20 Zirvesi'nin yapılacağı Rio de Janeiro kentine geçerek, burada 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek zirveye katılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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