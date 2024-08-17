Biden: Ateşkes Süreci İçin Eylemler Dikkatle Yönetilmeli

Biden'dan Ateşkes Süreci Mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen ateşkes görüşmeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Biden, müzakerelerde "kayda değer ilerleme sağlandığını" vurgularken, "Bölgedeki kimse ateşkes sürecine zarar verecek eylemlere girişmemeli," diyerek tüm taraflara uyarıda bulundu.

Ateşkes Görüşmeleri ve Son Gelişmeler

Biden, yazılı açıklamasında, Doha'daki görüşmelerde taraflar arasında bir uzlaşma sağlamak için "uzlaştırıcı" bir öneri sunduklarını ifade etti. Bu önerinin ateşkes anlaşmasına zemin hazırlamasını umduğunu belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birebir görüşmeler yaptığını paylaşan Biden, bu görüşmelerin 2 günlük müzakereleri kapsadığını açıkladı. Kahire'de tarafların yeniden bir araya geleceğini ve görüşmelere devam edileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı'nın Görevlendirilmesi

Ayrıca, Biden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı bölgeye gönderdiğini vurgulayarak, ateşkesin sağlanması için tüm güçleriyle çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın 17 Ağustos Cumartesi günü İsrail'e gideceğini bildirdi.

Doha Müzakereleri ve Katılımcılar

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik müzakereler, Doha'da perşembe ve cuma günleri gerçekleştirildi. Bu müzakerelere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea öncülüğündeki heyetler katıldı.

Tarafların, haftaya Mısır'ın başkenti Kahire'de tekrar bir araya gelerek ateşkes müzakerelerine devam edeceği bildirildi.