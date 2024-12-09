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Biden: Austin Tice'ı Ülkesine Getirebilme Umudumuz Var

ABD Başkanı Biden, 2012'de Suriye'de kaçırılan gazeteci Austin Tice'ı kurtarma çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 11:19
Biden: Austin Tice'ı Ülkesine Getirebilme Umudumuz Var

Biden: "Tice'ı Ülkeye Geri Getirebileceğimizi Düşünüyoruz"

ABD Başkanı Joe Biden, 2012 yılında Suriye'nin başkenti Şam'da kimliği belirsiz bir grup tarafından kaçırılan Amerikalı gazeteci Austin Tice ile ilgili umut verici açıklamalarda bulundu.

Biden, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çökmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Tice'ın 12 yıldan uzun bir süredir Şam'da tutulduğuna dair soruları yanıtladı. Henüz net bir kanıt olmamasına rağmen Amerikalı gazetecinin hayatta olduğuna inandığını belirten Biden, "Tice'ı ülkeye geri getirebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Başkan Biden, Tice'ın bulunduğu yerin belirlenmesinin öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı ve "Tice'ı ailesine kavuşturmaya yönelik kararlılığımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tice'ın "güvenli şekilde bulunmasını, kurtarılmasını ve ülkeye getirilmesini" sağlayacak bilgiler için teklif edilen 1 milyon dolar değerindeki ödülün geçerliliğini koruduğu duyuruldu.

Tice'ın annesi Debra Tice, 7 Aralık'ta güvenilir kaynaklardan oğlunun hayatta olduğuna dair bilgiler aldıklarını belirterek, Beyaz Saray'dan yardım talep etti. Biden, ağustos ayında Suriye hükümeti ve diğer yetkililere Tice'ın bulunması ve serbest bırakılması konusunda bir kez daha çağrıda bulunmuştu.

Suriye'de Kaybolan Gazeteci Austin Tice

Austin Tice, serbest gazeteci olarak Suriye iç savaşını takip ederken, 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarındaki bir kontrol noktasında kaçırıldı. Bir süre sonra, Tice'ın gözleri bağlı şekilde silahlı bir grup tarafından tutulduğunu gösteren bir video yayımlandı. Ancak, kaçırılmasının sorumluluğunu üstlenen bir grup bugüne kadar çıkmadı.

2022 yılında Tice'ın kurtarılması için ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle doğrudan görüşmeler yapmakta, fakat hala Tice'ın durumu ve yeri hakkında net bir bilgi elde edilememiştir.

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