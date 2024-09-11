Biden: Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümü Kazayla Gerçekleşti

Biden'dan Ayşenur Ezgi Eygi Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, İsrail askerleri tarafından başından vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili konuştu. Biden, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Öyle gözüküyor ki bu bir kazaydı, (kurşun) yerden sekerek onun vurulmasına neden olmuş." ifadelerini kullandı.

Detaylar ve Cevaplar

Biden, Eygi'nin ölümü hakkında daha fazla bilgi aldığını belirterek, "Halen bu konu üzerine çalışıyorum," dedi. Bunun yanı sıra, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Londra'da yaptığı açıklamada, Eygi'nin öldürülmesinin "sebepsiz ve haksız" olduğunu vurgulayarak, "Hiç kimse protesto yaptığı için vurulmamalı ve öldürülmemelidir." şeklinde yorumda bulundu.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail ordusu, Eygi'nin öldürülmesi hakkında, "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceğini" ifade ederek, Eygi’yi vuran askerin başka bir göstericiyi hedef almak istediğini ileri sürdü. İsrail Askeri Polisi tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçları Askeri Savcılığa sunulması bekleniyor. Ayrıca, Eygi'nin cesedi üzerinde otopsi yapılması talep edildiği de kaydedildi.

Gösteri ve Olayın Arka Planı

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül günü işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde yapılan işgal karşıtı bir gösteride, İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak yaşamını yitirmişti.