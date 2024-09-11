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Biden, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümünü 'Trajik Hata' Olarak Nitelendirdi

Biden, Batı Şeria'da ölen Türk-Amerikan aktivist Eygi'nin ölümüyle ilgili İsrail'in soruşturmasının detaylarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 16:12
Biden, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümünü 'Trajik Hata' Olarak Nitelendirdi

Biden, Eygi'nin Ölümünü 'Trajik Hata' Olarak Değerlendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından vurulmasıyla ilgili ön soruşturmaya ulaşım sağladıklarını açıkladı. Başkan Biden, Eygi'nin ölümünün "trajik bir hatanın sonucu" olduğunu ifade etti.

Biden'dan Açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden, Eygi'nin öldürülmesini kınayarak, "Eygi, Filistin topraklarının işgaline karşı bir aktivist olarak protesto amacıyla bölgeye gitmiştir. Bu trajik olaya dair duyduğum öfke ve derin üzüntü tarif edilemez," dedi.

Başkan, İsrail'in Eygi'nin ölümündeki sorumluluğunu kabul ettiğini belirterek, "Ölümüne yol açan silahlı saldırı tamamen kabul edilemez,” şeklinde konuştu.

Geçiş Süreci ve Hesap Verebilirlik

Biden, İsrail'in soruşturmasının Eygi'nin ölümünü "trajik bir hata" olarak nitelendirdiğine dikkat çekerken, "ABD, soruşturma sürecine tam erişime sahiptir ve bu durumun devam etmesini bekliyoruz. Böylece sonuca güvenebiliriz," ifadelerini kullandı.

"Sorumluluk ve hesap verebilirlik sağlanmalı," diyen Biden, İsrail ve Filistinli yetkililerle yakın temas içinde olacaklarını açıkladı ve "Benzeri olayların bir daha yaşanmaması için İsrail'in daha fazlasını yapması gerekiyor." şeklinde uyarıda bulundu.

Evlerinden Sökülen Filistinliler

Biden, Batı Şeria'daki şiddetin uzun bir süre devam ettiğine dikkat çekerek, "Şiddet yanlısı aşırılıkçı yerleşimciler, Filistinlileri evlerinden sökerek daha fazla zarar vermekte," dedi.

26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir protestoda, bir İsrail keskin nişancısı tarafından başından vurularak hayatını kaybetmişti.

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