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Biden, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı Beyaz Saray'da Ağırlayacak

Biden, 23 Eylül'de BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Gazze'deki ateşkes sürecini görüşecek.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 22:39
Biden, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı Beyaz Saray'da Ağırlayacak

Biden, BAE Devlet Başkanı'nı Ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, 23 Eylül Pazartesi günü Beyaz Saray'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşecek. Bu önemli görüşmenin ana gündem maddesi, Gazze'deki ateşkes süreci olacak.

Görüşmenin Detayları

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde Biden'ın bu tarihi buluşmasını değerlendirerek, iki liderin Gazze'deki ateşkes sürecinin yanı sıra Sudan gibi ikili ve bölgesel konuları da kapsamlı bir şekilde ele alacağını belirtti.

İlk Kez Beyaz Saray’da

Kirby, Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Beyaz Saray'da ilk kez misafir edileceğini vurgulayarak, bu ziyaretin tarihi bir öneme sahip olduğunu açıkladı. Ayrıca, Al Nahyan’ın ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile de ayrı bir toplantı gerçekleştireceği bilgisi verildi.

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