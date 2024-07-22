Biden, Başkanlık Adaylığından Çekildiğini Ekibine Bildirdi

Joe Biden'ın Çekilme Kararı

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine dair çekilme kararını açıklamadan yalnızca bir dakika önce ekibiyle paylaştı. Bu duyuru, yerel saatle 13:46'da kamuoyuna açıklandı.

Ekibi ile Paylaştığı An

Başkan Biden'ın kararı, 13:45'te ekibine iletildi. Bu duruma dair açıklamalarda bulunan Delaware Senatörü Chris Coons, Biden'ın ülkesinin yararı için en iyi kararı vermeye çalıştığını bildirdi.

Kovid-19 İzolasyonu

Biden'ın çekilme kararı alınmadan birkaç gün önce pozitif Kovid-19 testi vererek kendini izole ettiği de belirtiliyor. Bu süreç, karar alma aşamasında etkili olmuş olabilir.

Sosyal Medyadan Açıklama

Biden, çekilme kararını sosyal medya üzerinden bir mektupla duyurdu. Mektupta, "Başkanlık görevini sürdürmek benim için büyük bir onurdu. Tekrar aday olmayı hedeflemiştim, ancak partim ve ülkem için bir geri çekilmenin doğru olacağına karar verdim. Geri kalan zamanımda yalnızca başkanlık görevlerime odaklanacağım" ifadelerine yer verdi.

Kamala Harris'e Destek

Ayrıca, Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak desteklediğini de ekledi. Bu, Biden'ın siyasi duruşunu ve gelecekteki siyasi dinamikleri etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.