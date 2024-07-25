Biden, Başkanlık Yarışından Çekildi

Biden, Başkanlık Yarışından Resmen Çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı. Bu kararı almasının nedenini ise şöyle ifade etti: "İlerlemek için en iyi yolun, bayrağı yeni bir jenerasyona iletmek olduğuna karar verdim. Ulusumuzu birleştirmenin en iyi yolu bu."

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Biden'ın bu açıklaması, siyaset arenasında merakla beklenen bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bayrağı yeni nesillere devretme kararı, gelecek seçimlerde yeni adaylar için bir fırsat yaratabilir.