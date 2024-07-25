Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Biden, Başkanlık Yarışından Çekildi

ABD Başkanı Biden, başkanlık yarışından çekilerek bayrağı yeni jenerasyona devretme kararı aldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 03:11
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 03:11
Biden, Başkanlık Yarışından Çekildi

Biden, Başkanlık Yarışından Resmen Çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı. Bu kararı almasının nedenini ise şöyle ifade etti: "İlerlemek için en iyi yolun, bayrağı yeni bir jenerasyona iletmek olduğuna karar verdim. Ulusumuzu birleştirmenin en iyi yolu bu."

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Biden'ın bu açıklaması, siyaset arenasında merakla beklenen bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bayrağı yeni nesillere devretme kararı, gelecek seçimlerde yeni adaylar için bir fırsat yaratabilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!

Bakanlık az önce duyurdu! 3000 TL oldu: Milyonlarca kişiyi kapsıyor

Maaşı yetmeyen emekliye tek seferlik ödeme! Tarih verildi: Hesaplara yatırılacak!

Hamam böceklerinin sonunu getiren karışım! Karbonatla karıştırıp dökün!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!

Maaşı yetmeyen emekliye tek seferlik ödeme! Tarih verildi: Hesaplara yatırılacak!

Evi olmayana 300 bin TL devlet desteği! Başvuruda tek şart var!

Solmuş çiçekleri hayata döndürüyor! Onun adı çiçek coşturan!

Hamam böceklerinin sonunu getiren karışım! Karbonatla karıştırıp dökün!

Evi arsası olmayana son fırsat! 80 ilde sudan ucuza konut satılacak!

Bakanlık az önce duyurdu! 3000 TL oldu: Milyonlarca kişiyi kapsıyor

Belediyeye yüksek maaşlı personel alımı! İlkokul, lise, lisans mezunları dikkat!

Nüfus müdürlükleri doldu taştı! Tüm Türkiye'de ücretsiz oldu!

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!