Biden'dan Almanya'daki Noel Pazarına Saldırı Üzerine Taziye Mesajı

Biden, Almanya'daki Saldırıya İlişkin Taziyelerini İletti

Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarına yapılan saldırının ardından, ABD Başkanı Joe Biden, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sundu.

Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir toplum ve hiçbir aile, böylesine alçakça ve karanlık bir acıyı yaşamak zorunda olmamalı" ifadelerini belirtti. Bu trajik olayda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 200'den fazla kişinin yaralandığını hatırlatan Biden, olayla ilgili derin üzüntü duyduğunu vurguladı.

Alman halkıyla dayanışma içinde olduklarını dile getiren Biden, "ABD, teröre karşı her zaman müttefikleriyle beraberdir" diyerek, ihtiyaç halinde Almanya’ya her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde gerçekleşen bu trajik olayda, saldırının alevlendirdiği endişe ve üzüntü, dünya genelinde yankı bulmuş durumda. 9 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybetmesi, olayın ne denli acı verici olduğunu gözler önüne seriyor.