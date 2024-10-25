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Biden'dan Amerikan Yerlilerine Özür

Joe Biden, yerli çocukların asimilasyonu için hükümetin rolü nedeniyle resmen özür diledi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 22:55
Biden'dan Amerikan Yerlilerine Özür

Biden, Amerikan Yerlisi Çocukların Asimile Edilmesi İçin Özür Diledi

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Amerikan yerlisi çocuklarını asimile etme çabası çerçevesinde yaşanan travmalar nedeniyle resmi bir özür sundu. Yaklaşık 150 yıl süren bu süreçte, yüzlerce yatılı okul, yerli çocukların dillerini ve kültürlerini kaybetmelerine yol açtı.

Özür Töreni Phoenix'te Gerçekleşti

Biden, Arizona'nın Phoenix kentinde Gila Crossing adındaki tarihi okulda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Yaptıklarımız için ABD Başkanı olarak resmen özür diliyorum. Bunun çoktan zamanı gelmişti." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, bir ABD Başkanı tarafından yapılan ilk özür olarak kayıtlara geçti.

İçişleri Bakanı Haaland'dan Destek

Biden'a eşlik eden Deb Haaland, Amerikan yerlisi kökenli bir bakan olarak, özür açıklamasının yerli topluluklar için büyük önem taşıdığını belirtti. Haaland, "Federal hükümetimizin bu konuda başarısız olduğunu biliyoruz. Dilimizi, geleneklerimizi ve yaşam tarzlarımızı bozma konusunda başarısız oldu," şeklinde konuştu.

Törene Katılım Yoğundu

Törende ayrıca, Ulusal Amerikan Yerlileri Yatılı Okul İyileştirme Koalisyonu'nun başkanı Deborah Parker ve pek çok yerli topluluk üyesi de yer aldı. Parker, "Bu okullar, dil ve kültür kaybına neden olan asimilasyon ve kültürel soykırım araçlarıydı," dedi.

Çocukların Kayıplarını Ortaya Koyan Rapor

ABD İçişleri Bakanlığı'nın yakın zamanda yayımlanan raporuna göre, bu yatılı okullarda en az 973 çocuğun kötü muamele nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda, birçok çocuğun fiziksel ve cinsel şiddet mağduru olduğu, ülke genelinde 74 toplu mezar bulunduğu da vurgulandı.

ABD hükümeti, 1819 ile 1969 yılları arasında 400'den fazla toplulukta federal Amerikan yerlisi yatılı okullarını işletmiş veya desteklemişti. Bu durum, Kızılderili Medeniyeti Yasası çerçevesinde pek çok çocuk için zorunlu hale getirilmişti. Yerli çocuklar, Hristiyan okullarında asimile edilmek üzere devlet tarafından finanse edilen süreçlere tabi tutulmuş ve dillerinin kullanılmasına izin verilmemiştir.

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