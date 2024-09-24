Biden'dan Diplomatik Çözüm Vurgusu: Savaş Kimsenin Çıkarına Değil

ABD Başkanı Biden'dan Diplomatik Çözüm Çağrısı

Joe Biden, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerginliğe dikkat çekerek, "Kapsamlı bir savaş kimsenin çıkarına değil, diplomatik bir çözüm halen mümkün ve sürdürülebilir güvenlik için tek yoldur," dedi.

BM Genel Kurulu'nda Zorlu Mesajlar

Biden, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki son hitabında, Gazze'deki insani krizi ve uluslararası değişimleri ele alarak, "İsrail'in 7 Ekim benzeri bir gün yaşamaması için tüm dünya duyarlı olmalı," ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Masum Sivillerin Durumu

Biden, "Gazze'deki masum siviller de cehennemi yaşıyor. Binlerce insan, aralarında yardım çalışanları da dahil, hayatını kaybetti," diyerek, insani duruma dikkat çekti.

Ateşkes İhtiyacı

Biden, Gazze'de bir ateşkes sağlanmasının zamanının geldiğini belirterek, "Artık tüm taraflar kendi koşullarını sonuçlandırmalı ve bu savaşı bitirme zamanı gelmiştir," dedi.

Hizbullah ve İsrail Gerginliği

Biden, Hizbullah'ın saldırılarına karşılık verirken, İsrail tarafındaki eylemler hakkında yorum yapmadı. Ancak, "Tansiyon yükselse de diplomatik bir çözüm mümkündür," ifadesini yineleyerek, barışa giden yolda diplomasiye vurgu yaptı.