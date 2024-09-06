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Biden'dan Eygi'nin Ölümü Üzerine İlk Açıklama

Başkan Biden, Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi hakkında bilgi eksikliği olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 22:52
Biden'dan Eygi'nin Ölümü Üzerine İlk Açıklama

Biden, Eygi'nin Ölümü Hakkında Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak resmi açıklamalarda bulundu. Michigan'da gerçekleştirdiği bir ziyarette, konuya dair detaylı bilgi edinmeden harekete geçemeyeceğini vurguladı.

Görüşmeler ve Bilgi Eksikliği

Biden, “Bu konuda daha fazla detayım olacak; ancak henüz elimde yeterli bilgi yok. Ekibimle bu durumu değerlendirdim. Bilgiler geldikçe daha net bir açıklama yapabilirim” dedi. Başkan, Beyaz Saray'dan geç çıkmasına neden olan durumun bu bilgi eksikliği olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray'dan Resmi Açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett de Eygi'nin öldürülmesine dair yazılı bir açıklama yaparak, “Ayşenur Ezgi Eygi'nin trajik ölümünden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. Kalplerimiz ailesiyle birlikte. Olayın soruşturulması için İsrail hükümetiyle irtibat halindeyiz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Yorumları

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı, Eygi'nin ölümüyle ilgili “Ayşenur Eygi adındaki Amerikan vatandaşının trajik ölümünün farkındayız. Bu olayla ilgili ivedilikle daha fazla bilgi toplamaktayız” diye belirtmiştir.

Eygi'nin Ölümü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek vermek amacıyla sivil bir şekilde gösteriye katılan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM)

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl yöntemlerle destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003 yılında yine bu hareketin bir parçası olan Rachel Corrie, İsrail buldozeri tarafından ezilmişti.

Türkiye'nin Tepkisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek, İsrail’in işlediği suçların hukuki takibinde her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtti.

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