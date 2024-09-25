Biden'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu

Biden'dan İsrail-Filistin İkilisine Dair Açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile iki devletli çözüm konusunda farklı düşündüklerini dile getirerek, "İki devletli çözüm olması lazım. Bu konuda onun pozisyonuyla mutabık değilim. Eninde sonunda bu olmalı" ifadesini kullandı.

Biden'ın Ortadoğu Mesajı

ABC kanalında yayınlanan The View programında konuşan Biden, Orta Doğu'da hem Gazze hem de Lübnan hakkında bir uzlaşma zemini olduğuna inandığını ve bu doğrultuda çaba sarfettiğini vurguladı. Biden, "Tarihin bazı dönemlerinde yaşananların sonraki dönemleri yakından etkilediğini" belirterek, şu an da böyle bir dönemeçten geçildiğini ifade etti.

Barış ve Değişim Arzusunun Önemi

Biden, "Bölgedeki genel durumu etkileyebilecek bir anlaşmanın hala mümkün olduğunu" belirterek, Arap dünyasının İsrail ile bir orta yol bulmaya niyetli olduğunu düşündüğünü aktardı. Bununla birlikte, İsrail'in de bazı ayarlamalar yapması gerektiğinin altını çizdi.

Trump Açıklamaları

Programın iç politikayla ilgili kısmında ise Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump ile olan rekabetine dair değerlendirmelerde bulundu. Biden, "Trump, bugüne kadarki en sıra dışı başkan ancak demokrasiye inanmıyor” dedi ve Trump'ın gücünü kötüye kullanma çabasına dikkat çekti. Ayrıca, Kamala Harris'in Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ı yeneceğine dair inancını ifade etti.