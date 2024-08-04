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Biden'dan İran'a Yönelik Umutlu Yaklaşım

ABD Başkanı Biden, İran'ın geri adım atıp atmayacağına dair umudunu dile getirdi.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 13:38
Biden'dan İran'a Yönelik Umutlu Yaklaşım

Biden'dan İran Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'daki gerilimlerle ilgili olarak İran'ın geri adım atıp atmayacağına dair soruya, "Umarım. Bilmiyorum," diyerek cevap verdi.

Delaware'deki Basın Toplantısı

Biden, Delaware eyaletinde bir marketten çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, "İran geri adım atacak mı?" sorusuna duyduğu belirsizlik ve umudu ifade ederek yanıt verdi.

Pentagon'dan Yeni Önlemler

ABD Savunma Bakanlığı, İran kökenli tehditler karşısında İsrail'in güvenliğine desteğini artırmak amacıyla bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler konuşlandıracağını duyurdu.

Hamas ve Suikast Gelişmeleri

Öte yandan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Ismail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğramıştı. İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu öne sürerken, Tel Aviv yönetimi bu konu hakkında sessizliğini koruyor.

İsrail'in Gazze ve Lübnan Operasyonları

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten itibaren sürdürdüğü saldırılarına devam ederken, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışmalara girmektedir.

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