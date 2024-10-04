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Biden'dan İsrail'e Stratejik Tavsiyeler

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a yaklaşımını değerlendirerek petrol sahalarından alternatifler düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 22:11
Biden'dan İsrail'e Stratejik Tavsiyeler

Biden, İsrail'e Önerilerde Bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran ile olan ilişkileri konusunda farklı alternatifler değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Beyaz Saray'daki basın toplantısında sürpriz bir şekilde yer alan Biden, gündeme dair bazı önemli açıklamalarda bulundu.

İran ile İlişkilerde Alternatif Düşünülmeli

Biden, İsrail'in İran'a nasıl bir karşılık vereceğiyle ilgili sorulara yanıt olarak, "İsrailliler henüz saldırı anlamında ne yapacaklarına karar vermediler, görüşmeler devam ediyor. Eğer onların yerinde olsam, petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm" dedi.

Seçimlere Müdahale İddiaları

İsrail'in Orta Doğu'daki seçimlere müdahale etme girişiminde bulunup bulunmadığına ilişkin soruya yanıt veren Biden, "Hiçbir yönetim, İsrail'e benden daha fazla yardım etmedi. Netanyahu bunu hatırlamalı. Seçimleri etkilemeye çalışıyor mu bilemiyorum ama bunu beklemiyorum" şeklinde yanıt verdi.

İsrail'in Savunma Hakkı ve Sivil Hedefler

Biden, İsrail'in bölgedeki tehditlere karşı kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirtirken, İsrail ordusunun saldırılarında sivilleri hedef almaktan kaçınması gerektiğinin altını çizdi.

2024 Başkanlık Seçimleri Üzerine Düşünceler

Başkan Biden, yaklaşan 2024 Başkanlık seçimleri ile ilgili de bazı değerlendirmelerde bulundu. "Seçimlerin serbest ve adil olacağından eminim ama barışçıl olup olmayacağını bilmiyorum. Trump'ın seçim sonuçlarından hoşlanmadığını söylemesi geçen süreç tehlikeliydi" ifadelerini kullandı. Biden, Cumhuriyetçi bazı politikacıların seçim sonuçlarını kabul etmeyebileceği yönündeki açıklamaların tehlikeli olduğunu vurguladı.

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