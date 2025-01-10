Biden'dan Los Angeles Yangınları için 6 Aylık Tam Mali Destek

Biden, Los Angeles Yangınlarına Tam Destek Veriyor

ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles'ta süren büyük yangınlarla mücadele etmek için tüm kaynaklarını seferber ettiklerini duyurdu. Yangınların yol açtığı maliyetlerin federal hükümet tarafından 6 ay boyunca yüzde 100 oranında karşılanacağını belirtti.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Bugün, federal hükümetin 180 gün boyunca yangından dolayı ortaya çıkan maliyetlerin yüzde 100'ünü karşılayacağını açıklıyorum. Enkazın kaldırılması, geçici barınaklar, ilk müdahale ekipleri ve diğer önlemlerin masrafları karşılanacak," ifadelerine yer verdi.

Yangın Durumu ve Önlemler

Los Angeles'ta üç büyük yangının devam ettiğini belirten Biden, 50'den fazla küçük yangının kontrol altına alındığını ifade etti. Özellikle Hollywood Hills bölgesindeki yangınların kontrol altına alındığını, ancak Palisades, Eaton ve Hurst bölgelerindeki yangınların sürdüğünü söyledi.

Yangınlarda enerji nakil hatlarının çalışmadığına ve su pompalarının devre dışı kaldığına dikkat çeken Biden, yetkililerin jeneratörlerle gerekli yerlere enerji ulaştırdığını açıkladı.

Gelen Yardımlar ve Yangınla Mücadele

Biden, bölgeye 400 itfaiyeci, 30'dan fazla yangın söndürme helikopteri ve uçak ile Savunma Bakanlığına ait 8 C-130 askeri uçağı yönlendirdiklerini ayrıca Kanada'dan ilave yangın söndürme uçakları temin ettiklerini aktardı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, birçok sigorta şirketinin ailelerin sigortalarını iptal ettiğini ve bunun felaketten etkilenenler için büyük bir sorun haline geldiğini vurguladı. Yangın sezonu olmamasına rağmen yaşanan bu büyük olayın, iklim değişikliğinin ne denli ciddi bir gerçek olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Yangın Mağdurları ve Can Kayıpları

Los Angeles'taki yangınlarda şu ana kadar en az 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınının 6 bölgede etkili olduğunu ve yaklaşık 2000 evin tamamen yandığını bildirdi. Eyalet yetkilileri, yangının etkisiyle yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verdi. Hollywood bölgesinde tanınmış isimlerin de evlerini kaybettiği haberleri geldi.

Yangın nedeniyle bölgede tüm okulların tatil edildiği öğrenildi.