Biden'dan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a Güçlü Destek

Biden'dan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a Kutlama

Lübnan'da Cumhurbaşkanı olarak seçilen Joseph Avn'ı tebrik eden ABD Başkanı Joe Biden, Avn'a olan güveninin tam olduğunu vurguladı. Biden, Avn'ın ülkesinin geleceği için önemli bir lider olduğuna inandığını belirtti.

Başkan Biden'ın Açıklamaları

Başkan Biden, Avn'ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Avn'ı, Lübnan Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Avn'a güvenim tam, onun doğru bir lider olduğuna kuvvetle inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Joe Biden, Avn'ın, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasını güçlü bir şekilde uygulayacağına dair inancını da dile getirdi.

Lübnan'da iki yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından Mecliste yapılan oturumun ikinci turunda, Genelkurmay Başkanı Avn, Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.