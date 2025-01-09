Biden'dan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a Güçlü Destek

Biden, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı tebrik ederek onun liderliğine olan güvenini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 23:10
Biden'dan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a Güçlü Destek

Biden'dan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a Kutlama

Lübnan'da Cumhurbaşkanı olarak seçilen Joseph Avn'ı tebrik eden ABD Başkanı Joe Biden, Avn'a olan güveninin tam olduğunu vurguladı. Biden, Avn'ın ülkesinin geleceği için önemli bir lider olduğuna inandığını belirtti.

Başkan Biden'ın Açıklamaları

Başkan Biden, Avn'ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Avn'ı, Lübnan Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Avn'a güvenim tam, onun doğru bir lider olduğuna kuvvetle inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Joe Biden, Avn'ın, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasını güçlü bir şekilde uygulayacağına dair inancını da dile getirdi.

Lübnan'da iki yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından Mecliste yapılan oturumun ikinci turunda, Genelkurmay Başkanı Avn, Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Los Angeles'taki Yangınlara İtfaiyeden Küçük Su Çantası Taktikleri
2
Ömer Çelik'ten Ahmet İyimaya İçin Taziye Mesajı
3
Eski Milletvekili Ahmet İyimaya Hayatını Kaybetti
4
Libya Başbakanı Dibeybe’den Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’a Tebrik
5
Almanya'da İki Sendika, Sosyal Medya Platformu X'ten Ayrılma Kararı Aldı
6
Elon Musk ile Alice Weidel Arasındaki İslam Karşıtı Tartışma Canlı Yayında Gündem Oldu
7
Arap Dünyası, Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Kutladı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak