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Biden'dan Netanyahu'ya Ateşkes Anlaşması Çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu ile yaptığı görüşmede Gazze'deki ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 05:01
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 05:01
Biden'dan Netanyahu'ya Ateşkes Anlaşması Çağrısı

Biden ve Netanyahu Akyüzünde Görüşme

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği toplantıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile önemli konuları ele aldı. Görüşmenin ana hattını, Gazze'de sürdürülen ateşkes görüşmeleri ve insani durum oluşturdu.

Ateşkes Anlaşmasının Aciliyeti

Biden, Netanyahu'ya hitaben, "Gazze'deki ateşkes anlaşmasının acilen tamamlanması gerekiyor. Kalan boşlukların bir an önce kapatılması ve esirlerin eve dönmeleri adına gerekli adımlar atılmalı" dedi. İki lider, görüşme sırasında Gazze'de yaşanan insani kriz üzerinde de durdu.

İnsani İhtiyaçların Önemi

Biden, Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan engellemelerin kaldırılması gerektiğini ifade etti. Beyaz Saray, Biden'ın bu konudaki hassasiyetini vurguladığını belirtti.

Güvenlik Taahhüdü ve Bölgesel Tehditler

Biden ayrıca, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan "sarsılmaz" taahhüdünü yinelerken, İran ve Hizbullah gibi bölgesel tehditlere karşı işbirliği yapılması gerektiğini de dile getirdi. Bu görüşmeler, bölgedeki istikrar için kritik bir öneme sahiptir.

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