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Biden'dan Netanyahu'ya Eleştiri: Ateşkes Çabası Yetersiz

Biden, Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes için yeterli çabayı göstermediğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:58
Biden'dan Netanyahu'ya Eleştiri: Ateşkes Çabası Yetersiz

Biden ve Netanyahu Arasındaki Gerilim

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de bir ateşkes sağlamada "yeterli çabayı göstermediğini" dile getirdi. Bu açıklama, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle yürütülen bir toplantı sırasında geldi.

Basın Toplantısında Gelen Sorular

Biden, gazetecilerin yönelttiği bir soru üzerine, "Sayın Başkan, Netanyahu'nun anlaşma konusundaki çabalarının yetersiz olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna "Hayır" şeklinde yanıt verdi. Bu yanıt, Netanyahu'ya yönelik ciddi bir eleştiriyi de beraberinde getirdi.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrailli esirlere ait altı cesedin bulunduğunu bildirdi. Bu durum, ilgili ailelerin tepkisini artırdı.

Ailelerin Tepkisi ve Netanyahu'nun Yanıtı

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri, platformları aracılığıyla yaptığı açıklamada, Netanyahu'yu altı İsrailli esirin ölümünden dolayı sorumlu tuttu. Hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için çaba gösterdiğini savunan Netanyahu ise, anlaşma sağlanamamasının asıl nedeninin Hamas olduğunu belirtti.

Bu gelişmeler, Ortadoğu'daki gerginliğin artmasına ve uluslararası ilişkilerdeki belirsizliklerin devam etmesine yol açmaktadır.

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