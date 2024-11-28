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Biden'dan Netanyahu'ya Gazze'de Esir Takası Çağrısı

ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile yaptığı görüşmede Gazze'de esir takası ve ateşkes üzerinde durdu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:18
Biden'dan Netanyahu'ya Gazze'de Esir Takası Çağrısı

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze'de Esir Takası Üzerine Görüştü

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşmasına odaklanılması gerektiğini ilettiği öne sürüldü.

Axios'a dayandırılan habere göre, Biden, Lübnan'da ateşkesin sağlandığına dair açıklamanın hemen öncesinde Netanyahu'ya, Gazze'de esir takası ve ateşkes yapmaları gerektiğini ifade etti. Biden’ın Netanyahu’ya, "Şimdi bir fırsatımız var. Esirleri alalım." dediği belirtildi.

Görüşmenin birkaç dakika sürdüğünü aktaran ABD'li yetkililer, bu kısa süre içinde Lübnan dışında tek gündem maddesinin yine Gazze'de bir ateşkes ve esir takası anlaşması olduğunu vurguladılar.

Öte yandan, ismi açıklanmayan bir Biden danışmanı, "Biden, hiçbir şey yapmamanın ve esirlerin ailelerine 20 Ocak'a kadar beklemelerini söylemenin çılgınlık olacağını düşünüyor." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Netanyahu Kısmi Anlaşma ile İlgili Planlarını Açıkladı

Axios'a konuşan bir başka ismi açıklanmayan İsrailli bakan, Netanyahu'nun Gazze’ye saldırıları sürdürmeyi planladığını ve tamamen geri çekilmeye razı olmayacağını, bunun yerine "kısmi bir esir anlaşması" için çabaladığını aktardı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmayı reddetti. Başbakan Netanyahu, siyasi nedenlerden dolayı Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler konusunda eleştiriliyor.

Gazze Şeridi'nde şu anda 101 İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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