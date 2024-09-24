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Biden'dan Orta Doğu Tansiyonu Hakkında Önemli Açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili diplomatik çözümlerin hala mümkün olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 17:37
Biden'dan Orta Doğu Tansiyonu Hakkında Önemli Açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu Açıklamaları

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'daki mevcut krizlerle ilgili önemli bir konuşma yaptı. Biden, bu süreçte tüm taraflar için savaşın hiç kimsenin çıkarına olmadığını belirtti.

Diplomatik Çözüm Vurgusu

Biden, devam eden çatışmaların daha büyük bir soruna yol açabileceğini ifade ederek, "Kapsamlı bir savaş kimsenin menfaatine değil, diplomatik bir çözüm halen mümkün" dedi. Bu açıklama, bölgedeki gerginliğe çözüm odaklı yaklaşımlar gerektiğini ortaya koydu.

Biden, uluslararası toplumun ortak çaba göstermesinin önemine değinerek, "Barışın sağlanması için birlikte çalışmalıyız" ifadesini kullandı.

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