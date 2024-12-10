Biden'dan Suriye'ye Geçiş Sürecine Destek

Biden'dan Suriye'deki Geçiş Sürecine Tam Destek

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'de Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun olarak, BM himayesinde ve Suriyelilerin öncülüğünde gerçekleşecek bir geçiş sürecine tam destek vereceğini duyurdu.

Beyaz Saray Açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye ve Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı. Başkan Biden, ülkedeki durum hakkında derin endişe taşıdığını vurguladı.

DEAŞ ile Mücadele ve Gazze Konuşuldu

Görüşmede, DEAŞ'ın ülkede yeniden canlanmaması için alınabilecek tedbirler tartışıldı. Bu çerçevede, önceki gece ABD'nin düzenlediği hava saldırılarının etkileri de değerlendirildi. Ayrıca, iki lider Gazze'deki olası ateşkes sürecini, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yapılacak insani yardımların artırılması konularını da görüştü.