Biden'dan Ukrayna'ya Antipersonel Kara Mayınları Onayı İddiası

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna'ya antipersonel kara mayınları verilmesine onay verdiği iddia edildi. The Washington Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan ABD'li yetkililer, Rusya'nın son günlerde Ukrayna'nın doğu hattında ilerleme kaydetmesinin ardından Biden'ın, Kiev'in savunmasını güçlendirmek için bazı adımlar atmaya karar verdiğini öne sürdü.

Rusya'nın ele geçirdiği Ukrayna topraklarının yeniden Kiev güçlerinin hakimiyetine geçmesini engellemek amacıyla mayınladığı bilinirken, Ukrayna da Rusya'nın ilerleyişini durdurmak için cephe hattında bazı bölgelere mayın yerleştirmek istiyor. Biden yönetiminin, son haftalarda Ukrayna'nın cephe hatlarına yönelik Rus saldırılarından derin endişe duyduğu vurgulanıyor.

Bir yetkili, "Rusya, kayıplarına bakmaksızın doğudaki Ukrayna hatlarına saldırıyor yani Ukraynalılar açıkça kayıplar veriyor ve daha fazla kasaba ve şehir, düşme riski altında. Bu mayınlar tam olarak bununla mücadele etmek için özel olarak yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Biden'ın onayladığı mayınların, pil gücünün azalmasıyla günler veya haftalar içinde etkisiz hale gelebilen bir tür olduğunu belirterek, bu özelliğinin sivillere karşı tehlikeyi azalttığını kaydetti. Ayrıca, Ukrayna'nın da mayınları yoğun nüfuslu bölgelere yerleştirmeme sözü verdiği ifade edildi.

Başka bir ABD'li yetkili ise yeni mayınların kullanımının, Ukrayna topraklarıyla sınırlı olacağını ve doğu Ukrayna'ya odaklanılmasının beklendiğini aktardı. Gazeteye konuşan bir Ukraynalı yetkili, bu mayınların yaygın şekilde yerleştirilmesiyle gelebilecek potansiyel risklere rağmen bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Rusya zaten bunları kullanıyor." dedi.

İnsan Hakları Örgütlerinden Tepki

ABD ve Rusya, antipersonel kara mayınlarının konuşlandırılmasını ve transferini yasaklayan Mayın Yasağı Anlaşması (Ottawa Sözleşmesi) tarafları arasında yer almazken, insan hakları örgütleri, ABD'nin Ukrayna'ya bu mayınları verme kararına tepki gösterdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü Kriz, Çatışma ve Silahlar Bölümü Müdür Yardımcısı Mary Wareham, ABD'nin bu adımını "şoke edici ve yıkıcı bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Wareham, uzun süre kalıcı olmayan mayınların bile siviller için risk taşıdığına, karmaşık temizleme çalışmaları gerektirdiğine ve her zaman güvenilir şekilde devre dışı bırakılmadığına dikkati çekti. ABD'nin 2022 itibarıyla yaklaşık 3 milyon antipersonel kara mayını stokunun bulunduğu ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.