Biden'dan Yeni Hükümete Ulusal Güvenlik Protokolü Onayı

Biden'dan Yeni Ulusal Güvenlik Protokolü Onayı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, gelecek dönemde göreve gelecek hükümete rehberlik edecek bir ulusal güvenlik protokolünü onayladığı iddia edildi. Gazeteci Associated Press'in ismi açıklanmayan hükümet yetkililerine dayandırdığı haberde, yaz aylarında oluşturulmaya başlanan bu protokolün yeni yönetime ABD'nin en önemli düşmanları ve rakiplerine karşı nasıl bir yaklaşım sergilemesi gerektiği konusunda yardımcı olmak için hazırlandığı bildirildi.

Protokolün İçeriği

Biden tarafından onaylanan protokoldeki bulguların hassaslığı gerekçesiyle kamuya açıklanmaması bekleniyor. Belgede ABD'deki kuruluşlar arası işbirliği, 'dört düşman' hakkında müttefiklerle bilgilerin paylaşımının hızlandırılması, ABD hükümetinin yaptırımlar ve diğer ekonomik araçları en verimli şekilde kullanması için ayarlamalar yapılması ve düşmanların dahil olduğu eş zamanlı krizleri yönetmenin güçlendirilmesi konularında öneriler yer alıyor.

Seçim Sonuçları

Öte yandan, 5 Kasım 2024 tarihlerinde yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 270 delege sınırını geçerek ülkenin 47. Başkanı olmaya hak kazanmıştı. Trump, 20 Ocak 2025 tarihinde yemin ederek resmen göreve başlayacak.