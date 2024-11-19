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Biden Danışmanı Hochstein, Beyrut'ta Ateşkes Görüşmeleri İçin Bulundu

Amos Hochstein, Hizbullah ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri için Beyrut'ta önemli görüşmeler gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:11
Biden Danışmanı Hochstein, Beyrut'ta Ateşkes Görüşmeleri İçin Bulundu

Biden Danışmanı Hochstein, Beyrut'ta Ateşkes Görüşmeleri İçin Bulundu

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Hizbullah ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri amacıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi.

Görüşmelerin Detayları

Siyasi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hochstein'in ateşkes anlaşmasını ele almak üzere Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Necib Mikati ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Hochstein'in Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na indikten sonra çantaları, havalimanında uygulanan prosedürler çerçevesinde kapsamlı bir incelemeye tabi tutuldu.

Hizbullah'ın Yanıtı

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için bir anlaşma taslağını geçen hafta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye teslim etmişti. Lübnan basını, daha önce Hizbullah'ın bu anlaşma taslağına yanıtının Berri'ye iletildiğini öne sürdü.

Hochstein'in ateşkes çabaları kapsamında önümüzdeki günlerde Beyrut ve Tel Aviv'i ziyaret edeceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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