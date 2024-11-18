DOLAR
34,52 -0,24%
EURO
36,51 -0,61%
ALTIN
2.871,94 -1,22%
BITCOIN
3.176.531,58 -2,66%

Biden Danışmanı Hochstein, Lübnan ve İsrail'de Ateşkes Görüşmeleri İçin Ziyaret Gerçekleştirecek

Biden’ın Kıdemli Danışmanı Hochstein, Lübnan ile İsrail arasında ateşkes görüşmeleri için iki ülkeyi ziyaret edecek.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:31
Biden Danışmanı Hochstein, Lübnan ve İsrail'de Ateşkes Görüşmeleri İçin Ziyaret Gerçekleştirecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkesi görüşmek üzere Lübnan ve İsrail'i ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, ateşkes çabaları doğrultusunda Hochstein'in yarın Beyrut'ta temaslarda bulunması bekleniyor. Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN, Hochstein'in Lübnan'daki görüşmelerinin ardından Tel Aviv'e geçmesini bekliyor.

Adı açıklanmayan yetkililere dayandırılan bilgiler, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için yürütülen dolaylı müzakerelerde önemli ilerleme kaydedilmesinin öngörüldüğünü ortaya koyuyor. Biden yönetiminin, iki taraf arasında ateşkese ulaşılması için bir taslak hazırladığı bildirildi.

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında bir ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağını geçen hafta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye iletti.

Ateşkes Anlaşması Taslağı Detayları

KAN'a göre, ABD'nin Lübnan'da ateşkes için önerdiği taslak anlaşmasında, İsrail'in 7 gün içinde Lübnan'ın güneyindeki güçlerini çekmesi ve yerine Lübnan ordusunun geçmesi öngörülüyor. Anlaşmaya göre, İsrail ordusunun güneyden çekilme süreci, ABD ve bir başka ülke tarafından denetlenecek.

Ateşkes anlaşmasının imzalanmasından sonraki 60 gün içinde ise Lübnan, ülke içinde bulunan grupları silahsızlandırma yükümlülüğü üstlenecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına uygun olarak, Lübnan'daki grupların yeniden silahlanmasının önlenmesi için, silah satışları veya silah üretimi Lübnan hükümeti tarafından denetlenecek.

İsrail ve Lübnan, BMGK'nın 1701 sayılı kararının önemini kabul edecek ancak belirtilen taahhütlerin, iki ülkenin gerektiğinde kendini savunma hakkını engellemeyeceği açıkça ifade ediliyor. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) dışında, Lübnan ile İsrail sınırındaki Mavi Hat'ta tek silahlı unsur olarak yalnızca Lübnan ordusu bulunacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avcılar'da Sünger İşletmesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Macron: Putin Barış İstemiyor, Saldırılar Çatışmayı Yoğunlaştırıyor
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı Davası Hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın Ailesini Ziyaret Etti
4
Beylikdüzü'nde Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı: 28 Mermi Atıldı
5
Hakkari'de Minibüs Takla Attı: 11 Yaralı
6
Biden'ın Ukrayna'ya Uzun Menzilli Silah İzni Tartışma Yarattı
7
Zonguldak'ta Yangın Faciası: 71 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı