Biden Danışmanı Hochstein, Lübnan ve İsrail'de Ateşkes Görüşmeleri İçin Ziyaret Gerçekleştirecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkesi görüşmek üzere Lübnan ve İsrail'i ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, ateşkes çabaları doğrultusunda Hochstein'in yarın Beyrut'ta temaslarda bulunması bekleniyor. Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN, Hochstein'in Lübnan'daki görüşmelerinin ardından Tel Aviv'e geçmesini bekliyor.

Adı açıklanmayan yetkililere dayandırılan bilgiler, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için yürütülen dolaylı müzakerelerde önemli ilerleme kaydedilmesinin öngörüldüğünü ortaya koyuyor. Biden yönetiminin, iki taraf arasında ateşkese ulaşılması için bir taslak hazırladığı bildirildi.

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında bir ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağını geçen hafta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye iletti.

Ateşkes Anlaşması Taslağı Detayları

KAN'a göre, ABD'nin Lübnan'da ateşkes için önerdiği taslak anlaşmasında, İsrail'in 7 gün içinde Lübnan'ın güneyindeki güçlerini çekmesi ve yerine Lübnan ordusunun geçmesi öngörülüyor. Anlaşmaya göre, İsrail ordusunun güneyden çekilme süreci, ABD ve bir başka ülke tarafından denetlenecek.

Ateşkes anlaşmasının imzalanmasından sonraki 60 gün içinde ise Lübnan, ülke içinde bulunan grupları silahsızlandırma yükümlülüğü üstlenecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına uygun olarak, Lübnan'daki grupların yeniden silahlanmasının önlenmesi için, silah satışları veya silah üretimi Lübnan hükümeti tarafından denetlenecek.

İsrail ve Lübnan, BMGK'nın 1701 sayılı kararının önemini kabul edecek ancak belirtilen taahhütlerin, iki ülkenin gerektiğinde kendini savunma hakkını engellemeyeceği açıkça ifade ediliyor. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) dışında, Lübnan ile İsrail sınırındaki Mavi Hat'ta tek silahlı unsur olarak yalnızca Lübnan ordusu bulunacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.