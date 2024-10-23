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Biden, Dünya Liderlerinin Trump Endişesini Paylaştı

ABD Başkanı Biden, Trump'ın yeniden başkan olma ihtimalinin dünya liderlerini kaygılandırdığını öne sürdü.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 09:29
Biden, Dünya Liderlerinin Trump Endişesini Paylaştı

Biden, Trump İhtimalinin Dünya Çapında Endişe Yaratığını Söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçi adayı Donald Trump’ın Beyaz Saray’a geri dönüş ihtimalinin dünya genelindeki liderlerde kaygı yarattığını ifade etti.

Dünya Liderlerinin Endişeleri

Biden, New Hampshire eyaletinde düzenlediği konuşmada, farklı ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdiği özel görüşmelere dikkat çekti. Bu görüşmelerde, dünya genelinde liderlerin Trump'ın iktidara gelmesinden endişe duyduğunu belirtti.

Biden, "Liderler birbiri ardına beni sessizce bir köşeye çekiyorlar ve 'Joe, o (Trump) kazanamaz. Demokrasim tehlikede.' diyorlar." diyerek, bu durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

ABD'nin Uluslararası Liderliği

Biden, ABD dışında dünyaya liderlik edecek bir ülkenin olmadığını savunarak, uluslararası durumu eleştirdi.

Trump'a Hapis İma Edildi

Biden, konuşmasının ardından eyaletteki kampanya ofisine giderek Trump’ı eleştirmeye devam etti. Trump’ın demokrasi üzerinde bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Biden, "Onu hapse atmalıyız." ifadesinde bulundu. Ancak hemen ardından, "Siyasi olarak onu dışarıda bırakmalıyız. Yapmamız gereken bu." diyerek ifadesini değiştirdi.

Trump'ın Kampanya Sözcüsünden Yanıt

Trump’ın kampanya sözcüsü Karoline Leavitt, Biden’ın açıklamalarına, "Biden gerçeği ifade etti." diyerek yanıt verdi. Leavitt, Biden ve Demokrat Parti adayı Kamala Harris’ın, başından beri rakipleri Trump’ı adil bir şekilde yenemedikleri için siyasi bir zulüm uyguladığını belirtti.

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