DOLAR
34,37 0,03%
EURO
36,5 0,05%
ALTIN
2.872,19 0%
BITCOIN
3.025.964,93 1,71%

Biden, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile Beyaz Saray'da Görüştü

Biden ve Subianto, Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmeleri ve ABD-Endonezya işbirliğini değerlendirmek için Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 03:22
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 03:22
Biden, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile Beyaz Saray'da Görüştü

Biden ve Subianto'dan Kritik Görüşme

ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile Beyaz Saray'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, özellikle Hint-Pasifik bölgesi üzerindeki gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirlikleri masaya yatırıldı.

İkili İlişkiler ve Bölgesel Güvenlik

Görüşme öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan liderler, ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularına odaklandıklarını dile getirdi. Özellikle Çin'in artan etkisi ve bölgedeki son durumun değerlendirilmesi önemli bir gündem maddesi oldu.

Biden, iki ülke arasındaki ilişkilerin merkezinin Hint-Pasifik bölgesi olduğunu vurguladı. Bu bölgenin serbest ve açık ticarete dayalı olması gerektiğini belirterek, işbirliğinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Subianto, ABD-Endonezya ilişkilerinin güçlenmesi yönündeki çabalarını dile getirdi. Bölgesel işbirliği alanlarında yakın hareket ettiklerini belirterek, iki ülkenin birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etme hedefinde olduğunu açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, CIA Direktörlüğüne John Ratcliffe'i Aday Gösterdi
2
İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda 7 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Ticaret Bakanlığı 2025 Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Yoğun Tartışmalara Sahne Oldu
4
Netanyahu: Yeni Saldırı İran Ekonomisini Çökertebilir
5
Türkiye-İran Konsolosluk İstişareleri Ankara'da Gerçekleşti
6
Sudan'da Gıda Güvensizliği ve Kıtlık Tehdidi: BM Raporu
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak