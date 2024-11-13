Biden, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile Beyaz Saray'da Görüştü

Biden ve Subianto'dan Kritik Görüşme

ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile Beyaz Saray'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, özellikle Hint-Pasifik bölgesi üzerindeki gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirlikleri masaya yatırıldı.

İkili İlişkiler ve Bölgesel Güvenlik

Görüşme öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan liderler, ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularına odaklandıklarını dile getirdi. Özellikle Çin'in artan etkisi ve bölgedeki son durumun değerlendirilmesi önemli bir gündem maddesi oldu.

Biden, iki ülke arasındaki ilişkilerin merkezinin Hint-Pasifik bölgesi olduğunu vurguladı. Bu bölgenin serbest ve açık ticarete dayalı olması gerektiğini belirterek, işbirliğinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Subianto, ABD-Endonezya ilişkilerinin güçlenmesi yönündeki çabalarını dile getirdi. Bölgesel işbirliği alanlarında yakın hareket ettiklerini belirterek, iki ülkenin birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etme hedefinde olduğunu açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.