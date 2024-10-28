Biden, Gazze'de Ateşkes İhtiyacını Vurguladı

ABD Başkanı Joe Biden'dan Gazze'de Ateşkes Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de süren çatışmalarla ilgili olarak ateşkese ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Wilmington kentinde basın mensuplarına konuşan Biden, "Gazze'de bir ateşkese ihtiyacımız var. Bu savaş sona ermeli." diyerek durumun aciliyetine dikkat çekti.

Seçim Sürecindeki Etkileri Merak Ediliyor

Biden yönetimi, İsrail'e verdiği destek nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Özellikle Amerikalı Müslümanlar ve Arapların yoğun yaşadığı Michigan eyaletindeki seçim performansı merak konusu. Biden'a olan desteğin nasıl etkileneceği seçimler için belirsizlik oluşturuyor.

Gazze'deki Saldırılar ve Yaralar

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 43,020'ye, yaralı sayısının ise 101,110'a ulaştığı bildiriliyor. Bu süreçte, hastaneler ve eğitim kurumları da dahil olmak üzere sivil altyapının hedef alındığı ve binlerce insanın enkaz altında kaldığı ifade ediliyor.