Biden, Gazze'deki Ateşkes İçin Umutlu: 'Gerçek Bir İlerleme Kaydediyoruz'

ABD Başkanı Biden, Gazze'de ateşkese ulaşılması konusunda umutlu olduklarını ve 'gerçek bir ilerleme' kaydettiklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 04:31
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 04:31
Biden, Gazze'deki Ateşkes İçin Umutlu: 'Gerçek Bir İlerleme Kaydediyoruz'

Biden'dan Gazze'de Ateşkes Açıklamaları

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki ateşkes süreciyle ilgili yaptığı açıklamada umutlu olduklarını ve bu konuda 'gerçek bir ilerleme' kaydettiklerini ifade etti.

Beyaz Saray'da Los Angeles'taki yangınlarla ilgili basın brifingi sırasında Gazze'deki son duruma değinen Biden, ateşkese ulaşma konusunda önemli adımlar atıldığını belirtti.

Biden, değerlendirmesinde ayrıca, 'Bir esir takası anlaşması yapabileceğimizden ümitliyim. (Gazze'de ateşkes konusunda) gerçek bir ilerleme kaydediyoruz.' şeklinde konuştu.

Ayrıca, Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Joseph Avn ile de görüştüğünü aktaran Biden, Avn'ı tebrik ettiğini ve onun başarılı olacağına inandığını vurguladı.

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