Biden Gazze'deki Ateşkes Üzerine Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Biden'dan Gazze Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in sürdürdüğü saldırılar devam ederken, Gazze'de ateşkes imzalanmasının "halen mümkün" olduğunu belirtti.

Biden'ın Açıklamaları

Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın durumu görüşmek üzere İsrail'e gidilmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Pes etmiyoruz. Gazze'de ateşkes halen mümkün." dedi.

Müzakereler Devam Ediyor

Gazze'de ateşkes süreci için Katar'ın başkenti Doha'da, 15-16 Ağustos tarihlerinde çeşitli müzakereler düzenlendi. Bu toplantıya Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea katılmıştı.

Gelecek Müzakere Planları

Tarafların, önümüzdeki hafta Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes müzakerelerine devam edecekleri bildirildi. Biden, 16 Ağustos'ta düzenlenen bir etkinlik öncesi, Gazze'deki olası ateşkes anlaşması için "Hiç olmadığı kadar yakınız." ifadesinde bulundu.