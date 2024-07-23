Biden, Gazze'deki Gerginlik İçin İşbirliğini Sürdürecek

Joe Biden'dan Gazze Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi için İsrailliler ve Filistinlilerle işbirliğini sürdüreceğini duyurdu. Bu açıklama, Polis başkanlık seçiminden sonra Kamala Harris'in katıldığı bir toplantıda yapıldı.

Kamala Harris ile İletişim

Biden, Harris'in Delaware'de düzenlediği seçim toplantısına telefonla bağlanarak destek verdi. Toplantıda, Orta Doğu ve Gazze'deki mevcut durum hakkında görüşlerini paylaştı.

Gazze’de Barış Arayışı

Biden, "Gazze'deki savaşı nasıl sona erdirip Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlayabileceğimiz ve tüm esirlerin eve dönmesi için İsrailliler ve Filistinlilerle yakın şekilde çalışmaya devam edeceğim," şeklinde konuştu.

COVID-19 ve Olası Görüşmeler

Ayrıca, COVID-19'a yakalandığı için çalışmalarını Delaware'deki evinden sürdüren Biden'ın, Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı potansiyel görüşme konusunda belirsizlik devam ediyor. Bu durum, hem İsrail hem de ABD basınında geniş yer buldu.