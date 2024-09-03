Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Biden, Gizli Servis'in Kalabalık Etkinliklerdeki Kısıtlamasını Açıkladı

Biden, Gizli Servis'in kalabalık yerlere gitmesine izin vermediğini belirtti. Tehlike sebebiyle bu kısıtlamaların getirildiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 19:40
Biden, Gizli Servis'in Kalabalık Etkinliklerdeki Kısıtlamasını Açıkladı

Başkan Biden'dan Dikkat Çeken Açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Gizli Servis'in kalabalık yerlere gitmesine izin vermediğini açıkladı. Başkan Biden, bu durumun "çok tehlikeli" olduğu gerekçesiyle oluşturulduğunu ifade etti.

Seçim Gezileri ve Medya ile İletişim

Biden, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sonrası Beyaz Saray'a dönüşünde, basın mensuplarına bu meseleyi değerlendirdi. Bu tür seçim gezilerini sevdiğini belirten Biden, medya ile yaptığı sohbet sırasında şunları söyledi:

"Artık kalabalıkların olduğu yerlere gidemiyorum, Gizli Servis buna izin vermiyor. Çok tehlikeli olduğunu söylüyor."

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Biden'ın bu açıklaması sosyal medya platformlarında hızla yayılarak viral hale geldi. Özellikle Cumhuriyetçi hesapların, Başkan Biden'ın bu sözlerini sıkça kullandığı gözlemlendi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

Eylül Ayının En Ucuz Sıfır Otomobilleri Belli Oldu: Fiat, Dacia, Hyundai, Kia, Renault, Skoda ve Diğer Markaların Güncellenen Fiyat Listeleri

195 TL'den 90 TL'ye Düştü! ŞOK 4 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı: Kış Hazırlıkları İçin Büyük İndirim Haftası Başladı

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

3-4-5-6-7 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi: Ödemeler Başladı mı?

195 TL'den 90 TL'ye Düştü! ŞOK 4 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı: Kış Hazırlıkları İçin Büyük İndirim Haftası Başladı

Ankara'da olup B sınıfı ehliyeti olanlar yaşadı: İş Bankası yüksek maaşlı personel alım ilanını az önce duyurdu

2021 Model Porsche Marka Araç İcradan Satışa Çıkarılıyor! İşte Fiyatı ve İhale Tarihleri

Merkez Bankası En Az 39 Bin TL Maaş ile Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

Turkcell Superonline'dan 30. Yıl Hediyesi: 1000 Mbps Hızında İnternet Ücretsiz Oldu

Eylül Ayının En Ucuz Sıfır Otomobilleri Belli Oldu: Fiat, Dacia, Hyundai, Kia, Renault, Skoda ve Diğer Markaların Güncellenen Fiyat Listeleri

4 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Aşk, para, sağlık ve kariyer falı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula