Biden, Gizli Servis'in Kalabalık Etkinliklerdeki Kısıtlamasını Açıkladı

Başkan Biden'dan Dikkat Çeken Açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Gizli Servis'in kalabalık yerlere gitmesine izin vermediğini açıkladı. Başkan Biden, bu durumun "çok tehlikeli" olduğu gerekçesiyle oluşturulduğunu ifade etti.

Seçim Gezileri ve Medya ile İletişim

Biden, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sonrası Beyaz Saray'a dönüşünde, basın mensuplarına bu meseleyi değerlendirdi. Bu tür seçim gezilerini sevdiğini belirten Biden, medya ile yaptığı sohbet sırasında şunları söyledi:

"Artık kalabalıkların olduğu yerlere gidemiyorum, Gizli Servis buna izin vermiyor. Çok tehlikeli olduğunu söylüyor."

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Biden'ın bu açıklaması sosyal medya platformlarında hızla yayılarak viral hale geldi. Özellikle Cumhuriyetçi hesapların, Başkan Biden'ın bu sözlerini sıkça kullandığı gözlemlendi.