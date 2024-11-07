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Biden, Harris'in Kampanyasını Takdir Etti

ABD Başkanı Biden, Harris'in tarihi kampanyasına ve liderliğine övgülerde bulundu.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 10:57
Biden, Harris'in Kampanyasını Takdir Etti

Joe Biden'dan Kamala Harris'e Övgü

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışında kaybeden Demokrat aday Kamala Harris'in seçim sürecindeki performansına dair açıklamalarda bulundu. Biden, Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, Harris'in "olağanüstü şartlar altında öne çıktığını ve tarihi bir kampanyaya liderlik ettiğini" ifade etti.

Harris'in Rolleri ve Başarıları

Biden, 2020 başkanlık seçimlerinde Harris'i başkan yardımcısı olarak seçmesinin, kariyerinde verdiği "ilk ve en iyi karar" olduğunu belirtti. Başkan, Harris'in, gelecekte ABD halkının nesiller boyu örnek alacağı bir lider olmaya devam edeceğini de vurguladı.

Minnesota Valisi'nden Teşekkür

Minnesota Valisi Tim Walz, X sosyal medya platformunda Harris'e başkan yardımcısı adayı olarak seçtiği için minnettarlık duygularını paylaştı. Seçim sonucunun bekleneni vermediğini kabul eden Walz, kampanyanın temel değerleri için mücadele etmeyi sürdürecek olan Demokrat seçmenlere çağrıda bulundu.

Seçim Sonuçları ve Yapılan Konuşmalar

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazandı. Harris, seçim mağlubiyetini kabul ettiğini belirtip, Trump'ı arayarak tebrik ettiğini açıkladı. Aynı şekilde Biden da Trump'ı tebrik ederek Beyaz Saray'a davet etti.

Trump, 20 Ocak 2025 tarihinde yemin ederek görevine başlayacak.

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