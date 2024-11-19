Biden, Helene ve Milton Kasırgaları İçin Kongre'den 100 Milyar Dolar Acil Bütçe Talep Etti

Biden'dan Kongre'ye Acil Bütçe Talebi

ABD Başkanı Joe Biden, Helene ve Milton kasırgalarının vurduğu bölgeler için Kongre'den yaklaşık 100 milyar dolar acil ilave bütçe talep etti. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bu doğal afetler sonrası, Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson'a bir mektup göndererek acil müdahale için gerekli bütçenin sağlanmasını istedi.

Afet Bölgelerine Hızlı Müdahale Çağrısı

Biden, yazdığı mektupta, "Helene ve Milton kasırgaları ile diğer doğal afetlere hızlı şekilde müdahale sağlamak için Kongre'den acil ilave bütçe talep ediyorum" ifadesine yer verdi. Kasırgalardan etkilenen Florida, Georgia, North Carolina ve South Carolina devletlerinde aileler, işletme sahipleri ve yetkililerle bir araya geldiğini belirten Biden, daha önce büyük kasırgaların ardından bütçe sağlandığını hatırlatarak Kongre'yi "derhal harekete geçmeye" davet etti.

Kasırgaların Vurucu Gücü

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın 26 Eylül tarihinde Florida'nın kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre/saat hızla vurduğunu açıkladı. Kasırga, hızla Georgia, Virginia, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Tennessee'yi etkisi altına aldı.

Kasırganın ilk olarak vurduğu Florida'da 1,2 milyondan fazla, Georgia'da 1 milyon, Güney Carolina'da 1,3 milyon ve Kuzey Carolina'da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Federal Yardım İlanı ve Can Kayıpları

Biden, Florida ve Kuzey Carolina'da "afet durumu" ilan ederek kasırgadan olumsuz etkilenenler için federal yardım talimatı vermişti. Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde 230'dan fazla kişi hayatını kaybederken, Milton Kasırgası'nda da 16 can kaybı gerçekleşti. Milton Kasırgası, milyonlarca kişinin yaşam alanlarını doğrudan etkileyerek bölgede büyük yıkıma neden oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.